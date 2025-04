Eni e il Governo UK siglano la chiusura finanziaria del progetto Liverpool Bay CCS (foto)

(AGENPARL) - Roma, 24 Aprile 2025

Si trasmette in allegato la foto dell’incontro tra il PM inglese K.Starmer e l’amministratore delegato di Eni Claudio Descalzi nel corso del “Summit on the Future of Energy Security” co-organizzato dal Governo UK e dalla International Energy Agency (IEA) a Londra.

