COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE – Lavori ponte sull’Arno di Matassino: dal 28 al 30 aprile, in alcuni momenti della giornata, sarà necessario istituire il senso unico alternato

Thu 24 April 2025 Lavori ponte sull'Arno di Matassino: dal 28 al 30 aprile, in alcuni

momenti della giornata, sarà necessario istituire il senso unico alternato

*La fascia oraria indicativa è 9:30-12 e 14:30-16, ma non è da intendere in

maniera continuativa. Il senso unico alternato verrà istituito solo per il

tempo strettamente necessario ad eseguire le lavorazioni, che riguardano la

tubazione Publiacqua*

Procedono i *lavori di manutenzione del ponte sull’Arno di Matassino* dove,

dal 28 al 30 aprile, sarà necessario istituire il senso unico alternato

(regolato da movieri) *in orario 9:30-12 e 14:30-16.*

La fascia oraria non è da intendere in maniera continuativa: il senso unico

sarà, infatti, istituito solo *laddove effettivamente necessario per

eseguire le lavorazioni*, che riguardano la *tubazione Publiacqua

sull’arcata del ponte lato Figline* e senza mai intaccare fasce orarie

diverse da quelle indicate. Il tutto per *ridurre al minimo i disagi alla

circolazione stradale e non intaccare le fasce orarie di maggior transito*.

