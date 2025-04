CARABINIERI: RINNOVATO PROTOCOLLO D’INTESA TRA L’ARMA E IL GARANTE NAZIONALE DEI DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE.

(AGENPARL) - Roma, 24 Aprile 2025

È stato siglato un protocollo d’intesa tra l’Arma dei Carabinieri e il Garante Nazionale dei diritti delle

persone private della libertà personale (GNPL), sottoscritto dal Comandante Generale, Gen. C.A.

Salvatore Luongo e dal Presidente, Cons. Riccardo Turrini Vita, con lo scopo di rafforzare e proseguire

la collaborazione tra le due Istituzioni assicurando il pieno rispetto del diritto nazionale e delle

convenzioni internazionali ratificate dall’Italia in materia di diritti umani. L’accordo, finalizzato anche a

promuovere una maggiore cultura della trasparenza, persegue l’obiettivo di favorire momenti di

riflessione e approfondimento volti ad accrescere la sensibilità istituzionale ai doveri e alle responsabilità

degli operatori delle Forze di Polizia sulle situazioni di privazione della libertà personale

Il Protocollo prevede l’organizzazione di seminari, conferenze e tavole rotonde presso ogni tipo di struttura

formativa e di ricerca al fine di approfondire le tematiche connesse con la tutela dei diritti delle persone

sottoposte a privazione della libertà, anche con lo scambio reciproco di docenze a cura di propri

rappresentanti. L’accordo, inoltre, fissa le modalità per una raccolta delle principali decisioni e pronunce

in materia di privazione della libertà personale da parte delle Forze di Polizia emesse dai Tribunali di

Sorveglianza in favore degli operatori e degli studiosi del settore, realizzando un vero e proprio compendio

relativo alle interpretazioni e agli orientamenti di rilievo della giurisprudenza. Infine è stata stabilità

l’opportunità di pianificare idonee attività tese a valutare l’aderenza delle metodologie e delle prassi

adottate dalle forze di polizia ai principi fissati in ambito internazionale in tema di prevenzione di gravi

maltrattamenti.

La firma del protocollo tra l’Arma dei Carabinieri e il GNPL rappresenta un importante segnale della

rilevanza che l’Arma attribuisce alla cultura della trasparenza e alla garanzia dei diritti della persona, con

particolare riguardo alle persone arrestate o fermate.

Per il Garante nazionale, la firma del protocollo è la conferma dell’impegno per la tutela effettiva dei diritti

delle persone private della libertà, in particolare di quelle sottoposte a restrizioni, nella prospettiva del

loro reinserimento nella società.