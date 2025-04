(AGENPARL) - Roma, 24 Aprile 2025

(AGENPARL) – Thu 24 April 2025 Segnaliamo all’indirizzo web

https://www.unipr.it/node/108368

il comunicato stampa relativo al convegno dedicato alle teorie e pratiche educative in relazione al patrimonio artistico-culturale che si svolgerà martedì 29 aprile.

COMUNICATO STAMPA

29 APRILE: CONVEGNO “INCONTRARE IL PATRIMONIO PER EDUCARE ALLA COMPLESSITÀ”

Nell’Aula Magna del Polo Didattico Del Prato dell’Università di Parma un incontro sull’educazione al patrimonio culturale tra teoria e pratiche di co-progettazione

Parma, 24 aprile 2025 – Si terrà martedì 29 aprile, alle 14.30, nell’Aula Magna del Polo Didattico Del Prato (strada Pietro Del Prato, 3), il convegno “Incontrare il patrimonio per educare alla complessità”, dedicato alle teorie e pratiche educative in relazione al patrimonio artistico-culturale.

Mariangela Scarpini, docente di Didattica e pedagogia speciale dell’Università di Parma e coordinatrice e promotrice dell’appuntamento, e Chiara Pelliciari, responsabile dei Servizi Educativi – Musei Civici di Reggio Emilia e appartenente al consiglio direttivo di AlEM – Associazione Italiana Educatori Museali, dialogheranno sull’importanza formativa della scoperta e fruizione del patrimonio culturale in ambito educativo. Una occasione per riflettere sulle pratiche pedagogiche relative al gioco e al giocare, delineando le prospettive future di valorizzazione dei beni storico-artistici come strumento di educazione e inclusione.

Il seminario, a ingresso libero per tutte le persone interessate, afferisce al corso “Educazione al patrimonio culturale e didattica museale” ed è organizzato in collaborazione con il corso di laurea in Beni artistici, librari e dello spettacolo nell’ambito del ciclo di incontri dal titolo “Cultural Heritage Actions: Training, Education and Roles”.

Aperto a insegnanti, educatrici, educatori, pedagogiste/i e operatori del settore, l’appuntamento offre un orientamento al tirocinio e alle professioni educative.

Sarà rilasciato l’attestato di partecipazione valido ai fini dell’aggiornamento/formazione.

Ufficio Stampa

U.O. Comunicazione Istituzionale e Cerimoniale

Università degli Studi di Parma

Via Università, 12 – 43121 Parma

http://www.unipr.it

[UNIPR_BANDIERA_SX_POS_RGB]