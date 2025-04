(AGENPARL) - Roma, 23 Aprile 2025

Vimodrone: eseguita dai Carabinieri ordinanza di misura cautelare della permanenza in casa per rapina, lesioni aggravate e porto di oggetti atti ad offendere

I Carabinieri della Compagnia di Sesto San Giovanni hanno dato esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare della permanenza in casa emessa dal Tribunale per i minorenni di Milano nei confronti di due minori, di 16 e 17 anni, ritenuti contigui alla gang “Latin King” di Cologno Monzese.

Il provvedimento è scaturito dalle risultanze investigative raccolte dalla Stazione di Vimodrone, sotto la direzione dei PM della Procura ordinaria di Monza e della Procura per i minorenni di Milano, sulla base degli accertamenti avviati a seguito di una violenta aggressione, con rapina e lesioni aggravate, commessa la sera del 8 gennaio 2024, in via Piave di Vimodrone, ai danni di un peruviano di 27 anni. L’attività di indagine ha consentito di individuare gli altri 4 correi, tutti minorenni, che avrebbero agito in concorso con un 23enne, nei confronti del quale è stato eseguito un provvedimento di custodia cautelare in carcere nel maggio 2024 per i medesimi reati. I soggetti avrebbero colpito il 27enne con un violento pugno allo stomaco, facendolo piegare in avanti, colpendolo successivamente alle spalle e assestandogli numerosi colpi al corpo con alcune mazze da baseball, una delle quali era stata rinvenuta spezzata sul posto dell’aggressione e sottoposta a sequestro, percuotendolo ulteriormente con pugni e schiaffi, per poi impossessarsi del suo telefono cellulare. La vittima, a seguito della violenta aggressione, era stata soccorsa dal personale sanitario e trasportata in ospedale, ottenendo una prognosi di 10 giorni per i traumi subiti.

