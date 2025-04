(AGENPARL) - Roma, 23 Aprile 2025

(AGENPARL) – Wed 23 April 2025 LEGIONE CARABINIERI LAZIO

Compagnia di Monterotondo

Comunicato Stampa

MONTEROTONDO (RM) – SPACCIO ALLA STAZIONE FERROVIARIA: ARRESTATO UN 30ENNE

DI ORIGINE SENEGALESE. SEGNALATO UN ASSUNTORE.

MONTEROTONDO (RM) – Nel rispetto dei diritti dell’indagato, da ritenersi

presunto innocente fino a sentenza definitiva e irrevocabile, e al fine di

garantire il diritto di cronaca sancito dalla Costituzione, si comunica che

i Carabinieri della Compagnia di Monterotondo, nell’ambito

dell’intensificazione dei servizi di controllo del territorio predisposti in

occasione delle festività pasquali, hanno tratto in arresto un cittadino

30enne di origine senegalese, gravemente indiziato del reato di spaccio di

sostanze stupefacenti. Contestualmente, è stato segnalato alla Prefettura di

Roma un presunto assuntore.

L’episodio è avvenuto nel pomeriggio del 21 aprile, giorno di Pasquetta, nei

pressi della stazione ferroviaria del comune di Monterotondo. Durante un

servizio perlustrativo, i militari della locale Stazione hanno notato il

30enne mentre cedeva una dose di sostanza stupefacente a un uomo di 55 anni,

italiano, residente a Capena. I Carabinieri sono prontamente intervenuti per

bloccare entrambi i soggetti e procedere alle verifiche del caso.

A seguito della perquisizione personale, il presunto spacciatore è stato

trovato in possesso di 72 dosi di eroina, per un peso complessivo superiore

ai 35 grammi, occultate sulla propria persona. L’uomo è stato quindi

arrestato in flagranza di reato con l’accusa di detenzione ai fini di

spaccio di sostanze stupefacenti. Per l’acquirente, invece, è scattata la

segnalazione amministrativa quale assuntore.

Terminate le formalità di rito, su disposizione della Procura della

Repubblica di Tivoli, l’indagato è stato condotto presso la propria

abitazione a Roma, in regime di arresti domiciliari, in attesa dell’udienza

di convalida. Il giorno seguente, il Giudice per le indagini preliminari del

Tribunale di Tivoli ha convalidato l’arresto, applicando nei confronti del

30enne la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia

giudiziaria tre volte a settimana.

Parallelamente, i Carabinieri della Stazione di Monterotondo hanno

notificato all’indagato un provvedimento di foglio di via obbligatorio,

emesso dall’autorità di pubblica sicurezza su loro specifica richiesta: per

un anno, il soggetto non potrà fare ritorno nel comune di Monterotondo.

L’operazione si inserisce nell’ambito di una più ampia strategia di

controllo del territorio e di contrasto alla diffusione degli stupefacenti,

che vede quotidianamente impegnati i Carabinieri della Compagnia di

Monterotondo. L’attenzione alle dinamiche locali e la costante presenza sul

territorio rappresentano strumenti fondamentali per la tutela della

sicurezza e della legalità a beneficio dell’intera comunità.

230425

Per ulteriori approfondimenti contattare il Cap. Carmine Rossi, Comandante