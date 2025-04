(AGENPARL) - Roma, 23 Aprile 2025

(AGENPARL) – Wed 23 April 2025 Benifei (PD): Sanzioni a Meta e Apple difendono libera concorrenza

“La decisione della Commissione europea di infliggere pesanti sanzioni a Meta e Apple per violazioni del Digital Markets Act e quindi dei diritti dei consumatori europei è una decisione che dimostra l’efficacia delle nostre leggi se implementate con determinazione e senza influenze politiche indebite.

Non si tratta di ostacolare modelli di business innovativi, di condizionare trattative di altro tipo o di discriminare aziende di un determinato Paese, ma di difendere la libera concorrenza e i diritti dei cittadini e delle cittadine europei, che devono poter scegliere i servizi digitali liberamente e non essere costretti a cedere i loro dati senza una vera possibilità di scelta.

In questo momento è fondamentale mantenere la barra dritta e non arretrare sulla necessità di controllo democratico sulle grandi aziende tecnologiche.” Lo dichiara in una nota Brando Benifei, eurodeputato PD e relatore del regolamento Ai Act.