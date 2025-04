Al via i lavori per il nuovo intervento di difesa spondale del fiume Arno

(AGENPARL) - Roma, 23 Aprile 2025

Partiranno in estate gli interventi per la costruzione di una massicciata nel tratto compreso tra l’Industria Vetraria Valdarnese (Ivv) e il ponte Ipazia d’Alessandria con l’obiettivo di proteggere il territorio dal rischio idraulico

Al via in estate la costruzione della seconda scogliera sul fiume Arno, nel tratto compreso tra l’Industria Vetraria Valdarnese (IVV) e il ponte Ipazia d’Alessandria.

Il Comune di San Giovanni Valdarno ha infatti affidato i lavori per l’importante intervento di difesa spondale del fiume che attraversa la città, un’opera attesa e strategica per la sicurezza idraulica del territorio.

L’appalto è stato assegnato nel gennaio 2025 e rappresenta la naturale prosecuzione degli interventi già eseguiti in passato dal Comune e dal Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno: l’imponente massicciata fra il ponte Ipazia e il ponte Pertini. L’obiettivo adesso è mettere in sicurezza anche la zona a sud del ponte Ipazia, una delle più delicate dal punto di vista idraulico.

Il progetto prevede la costruzione di una scogliera in grandi blocchi di pietra, simile a quelle già realizzate nel tratto precedente, per proteggere le sponde dall’erosione del fiume, garantirne la stabilità e migliorare, al tempo stesso, l’aspetto paesaggistico dell’area.

Nel 2020, conclusi infatti i lavori nel primo tratto, l’Amministrazione comunale ha intrapreso la progettazione dell’altro versante, nella zona a sud di San Giovanni. È nato così un progetto più ampio, suddiviso in tre fasi, per un valore complessivo di circa 5 milioni di euro.

Il primo lotto, quello in partenza è stato candidato a un bando Pnrr e ha ottenuto i finanziamenti nel 2023. A novembre 2024, il Comune ha quindi siglato un accordo con il Consorzio di Bonifica che ha provveduto alla progettazione dell’intervento.

Il progetto esecutivo, curato da Progeo Engineering Srl, riguarda il tratto davanti all’IVV fino alla curva di viale Guido Reni e comprende anche una riprofilatura dell’alveo fino a via delle Caselle. Sul lato sinistro del fiume, la scogliera partirà dalla confluenza del Borro dei Frati fino a poco prima della scuola media Marconi.

Il costo totale dell’intervento è di 2 milioni e 330 mila euro, con 1,7 milioni destinati ai lavori veri e propri. Il cantiere partirà in estate e i lavori dureranno circa nove mesi.