ordinanza viabilità 22/2025 – Sp 583 Lariana

OGGETTO: Sp 583 Lariana – REVOCA Ordinanza n. 21/2025 – ISTITUZIONE CHIUSURA AL

TRANSITO IN ORARIO NOTTURNO della corsia di marcia in direzione Galbiate dal pk 49+200 circa

al pk 49+585 circa nel Comune di Malgrate (LC), per interventi di sostituzione tubazione di rete fognaria

e di manutenzione camerette di ispezione .

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE IV

– PROTEZIONE CIVILE – TRASPORTI E MOBILITA’ – VIABILITA’ – SERVIZIO CONCESSIONI E RETI STRADALI Richiamata l’Ordinanza n.21/2025, la cui efficacia era subordinata al parere viabilistico del Comune di

Lecco per quanto inerente il passaggio del traffico veicolare leggero lungo Ponte Azzone Visconti in orario

notturno;

non accoglimento della richiesta di transito sul Ponte Azzone Visconti in orario notturno;

Considerata l’esistenza di collegamenti viabilistici alternativi;

Atteso che, a tutela dell’incolumità degli utenti della strada e delle maestranze al lavoro, si ritiene opportuno

disporre la chiusura al transito della corsia di marcia in direzione Galbiate della Strada Provinciale n. 583

in Comune di Malgrate, dal pk 49+200 circa (innesto sulla rotatoria di collegamento tra gli abitati di Lecco

e Malgrate) al pk 49+585 circa (in corrispondenza della rotatoria posta tra i comuni di Lecco, Malgrate e

Galbiate all’altezza del civico 110 di via Roma);

Visti gli artt. 5 – 6 e 7 del D.L. n. 285 del 30 aprile 1992 e successive modifiche;

ORDINA

la REVOCA dell’Ordinanza n.21/2025;

l’istituzione della CHIUSURA AL TRANSITO IN ORARIO NOTTURNO della corsia in direzione

Galbiate lungo la Sp 583 Lariana, in Comune di Malgrate, dal 49+200 circa al pk 49+585:

dalle ore 22:00 di martedì 22 aprile 2025 alle ore 5:00 di mercoledì 23 aprile 2025 con ripristino

della normale circolazione in orario diurno;

dalle ore 22:00 di mercoledì 23 aprile 2025 alle ore 5:00 di giovedì 24 aprile 2025 con ripristino

della normale circolazione in orario diurno e rimozione del cantiere per le festività;

dalle ore 22:00 di lunedì 28 aprile 2025 alle ore 05:00 di martedì 29 aprile 2025, con ripristino della

normale circolazione in orario diurno;

dalle ore 22:00 di martedì 29 aprile 2025 alle ore 05:00 di mercoledì 30 aprile 2025, con ripristino

della normale circolazione in orario diurno.

Il posizionamento dell’apposita segnaletica stradale di chiusura e di preavviso, conformemente a quanto

prescritto dal Nuovo Codice della Strada è a carico della Società Lario Reti Holding e delle Imprese

esecutrici dei lavori per conto dell’Ente appaltante.

Sono incaricati di far osservare il dispositivo della presente Ordinanza i Funzionari e gli Agenti di cui all’art.

12 del Nuovo Codice della Strada.

Il Dirigente della Direzione Organizzativa IV

Fabio Valsecchi

