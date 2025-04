(AGENPARL) - Roma, 22 Aprile 2025

(AGENPARL) – Tue 22 April 2025 Comunicato stampa n. 8.718

Mastella e Serluca: “Seguiamo con particolare attenzione la questione delle definizioni agevolate”

Benevento, 22 aprile 2025 – Nel corso della seduta di Giunta tenutasi questa mattina a Palazzo Mosti si à discusso anche della bozza di decreto legislativo sul fisco locale, che prevede un aumento dei margini di manovra per gli amministratori locali sul fronte delle cosiddette definizioni agevolate di tasse (Imu e Tari in primis) e multe non riscosse.

In particolare, il sindaco Clemente Mastella e l’assessore alle Finanze Maria Carmela Serluca hanno evidenziato che l’Amministrazione sta seguendo con particolare attenzione la questione, soprattutto alla luce dell’ultima bozza del decreto legislativo in cui si prevede che i Comuni possano introdurre autonomamente strumenti quali l’esclusione o riduzione degli interessi e delle sanzioni.

“Una strada quest’ultima – hanno sottolineato Mastella e Serluca – che l’Amministrazione, appena il decreto legislativo sarà approvato, intende certamente perseguire per venire incontro ai cittadini in continuità con il passato e anche alla luce degli ottimi risultati ottenuti dalle precedenti definizioni agevolate”.