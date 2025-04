IL COMUNE COMUNICA – 80° anniversario della Liberazione nazionale: due eventi patrocinati dalla Commissione Cultura

(AGENPARL) - Roma, 22 Aprile 2025

(AGENPARL) – Tue 22 April 2025 80° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE NAZIONALE

DUE EVENTI PATROCINATI DALLA COMMISSIONE CULTURA

In occasione delle celebrazioni dell’80° anniversario della Liberazione d’Italia il prossimo 25 aprile, la Commissione Cultura, politiche giovanili ed educative, sport e turismo patrocina due appuntamenti organizzati dall’associazione di promozione sociale Zefiro, in partnership con Anpi provinciale di Bari e Anchenoi cittadinanza attiva. Il primo evento è previsto per domani, mercoledì 23 aprile, alle ore 19, presso l’auditorium della Fondazione Giovanni Paolo II (in via Marche 1): l’attrice Nunzia Antonino leggerà passi tratti dalle storie dei resistenti baresi raccolte nel volume ‘Eredi di guerra’ a cura di Francesco Minervini. La serata, presentata dalla giornalista Annamaria Minunno, sarà allietata da band giovanili che suoneranno musiche della Resistenza.

Sempre nell’auditorium della Fondazione Giovanni Paolo II, martedì 29 aprile, alle ore 19, si terrà la rappresentazione teatrale di e con Elisabetta Aloia, ‘Dateci i pantaloni’, una lettura attenta della Resistenza delle donne. Ai due appuntamenti sarà presente la presidente della Commissione Cultura, politiche giovanili ed educative, sport e turismo.