Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano – Comunicati del 22/04/2025

Lavori Consiglio: Seduta straordinaria sulla riforma dello Statuto, l’opposizione lascia l’aula

La seduta straordinaria per discutere i contenuti della proposta di modifica dello Statuto, interrotta più volte per confronti tra capigruppo e all’interno dell’opposizione, è terminata senza dibattito: l’opposizione chiedeva di votare, cosa non possibile secondo il parere legale. Minuto di silenzio in ricordo di Papa Francesco.

