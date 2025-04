(AGENPARL) - Roma, 21 Aprile 2025

(AGENPARL) – Mon 21 April 2025 Papa. Morgante (FdI): momento di dolore per tutti fedeli e mondo intero

“Il ritorno inaspettato alla Casa del Padre di Papa Francesco segna un momento di dolore per tutti noi fedeli e il mondo intero. Ricordiamo un pontificato di speranza, di infaticabili appelli per la Pace, per l’unità e per la misericordia. Un richiamo al dovere di prenderci cura della vita, di difenderla soprattutto quando fragile e indifesa. Preghi per noi da lassù, Santo Padre. A Dio”.

Lo scrive su Facebook il deputato di Fratelli d’Italia, Maddalena Morgante.

