21 Aprile 2025

Papa. Lancellotta (FdI): suo magistero improntato ai valori della povertà e della carità

“Con profondo dolore e sincera commozione desidero ricordare Papa Bergoglio, che dodici anni fa scelse, in onore del Santo Patrono d’Italia, il nome di ‘Francesco’ per improntare il suo magistero ai valori della povertà e della carità. Il suo pontificato ha rappresentato un faro di speranza, umanità e vicinanza ai più fragili. Ha saputo parlare con coraggio al cuore del mondo, richiamando costantemente all’importanza della fraternità, della pace e della dignità di ogni persona, in particolare degli ultimi. Ricordo con immensa emozione e partecipazione la visita che Papa Francesco fece in Molise nel 2014: un momento indimenticabile per tutta la nostra comunità, che ancora oggi conserva viva la testimonianza della Sua semplicità e della Sua attenzione per il nostro territorio, per la nostra università, per i nostri giovani, per il mondo del lavoro. Così come resta indelebile il Suo insegnamento a ‘cavalcare le onde dell’amore, della carità’, in occasione della Giornata Mondiale della Gioventù 2023, accompagnato dal monito, ai giovani, a non farsi ‘rubare i propri sogni e le proprie speranze’. In questo momento di lutto, desidero esprimere il mio cordoglio alla Santa Sede e a tutti i fedeli che oggi piangono non solo un Pontefice, ma un padre spirituale che ha lasciato un’impronta profonda nella storia contemporanea”. Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia, Elisabetta Lancellotta.

