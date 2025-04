(AGENPARL) - Roma, 21 Aprile 2025

(AGENPARL) – Mon 21 April 2025 Papa. De Corato (FdI): scompare il più grande uomo al mondo di pace e speranza. Ultima visita a Milano 8 anni fa

“Sono ultra-convinto che tutto il Mondo, dall’Australia all’America, ricorderanno a vita Papa Francesco, il più grande uomo al mondo di pace e speranza. Francesco era, appunto, il Papa della gente che fino all’ultimo ieri, nonostante fosse in uno stato di profonda sofferenza, ha salutato i fedeli a Roma. Con lui, qualsiasi persona, stava bene, veniva ascoltata e si sentiva protetta. Ricordo ancora, come se fosse ieri, la sua ultima visita nella città di Milano poco più di 8 anni fa, il 25 Marzo 2017 dove, ad accoglierlo, ci furono 100.000 persone. Quel suo viaggio fu davvero particolare ed emozionante perchè, oltre che per i fedeli, il Papa decise di andare in diverse zone della città: una delle sue prime tappe fu alle case bianche di via Salomone (periferia del quartiere Forlanini) e, successivamente, a salutare i Carabinieri della Stazione di Porta Romana, al Carcere di San Vittore e allo Stadio di San Siro”.

Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia, vice Presidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera ed ex vice Sindaco delle Giunte di Centrodestra milanesi, Riccardo De Corato.

Ufficio stampa

Fratelli d’Italia

Camera dei deputati