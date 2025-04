(AGENPARL) - Roma, 21 Aprile 2025

Il cordoglio del Vice Presidente del Consiglio Regionale Angelo Chiorazzo per la scomparsa di Papa Francesco.

“Nel giorno del Lunedì dell’Angelo, ci uniamo con commozione al dolore del mondo intero per la scomparsa di Papa Francesco, tornato alla Casa del Padre.” Lo dichiara il Vice Presidente del Consiglio Regionale della Basilicata, Angelo Chiorazzo, esprimendo profondo cordoglio per la morte del Pontefice.

“Papa Francesco è stato una carezza di Dio, un autentico testimone di fede, di umanità e di speranza . La sua voce – prosegue Chiorazzo – ha saputo parlare al cuore di credenti e non credenti, richiamandoci costantemente alla tenerezza, alla giustizia, alla pace. Con forza e dolcezza ci ha insegnato il valore di sentirci “Fratelli tutti”, come fondamento per una società più giusta, solidale e umana. E ci ha lasciato un’eredità preziosa: l’attenzione costante verso i più poveri e i più bisognosi. Ha avuto il coraggio – conclude il Vice Presidente Chiorazzo – di ricordarci che il mondo è una Casa Comune, da abitare insieme con rispetto, amore e cura”.