(ACON) PAPA FRANCESCO. GRUPPO MISTO: PORTATORE DI FEDE ED ESEMPIO PER GIOVANI

(AGENPARL) - Roma, 21 Aprile 2025

(AGENPARL) – Mon 21 April 2025 (ACON) Trieste, 21 apr – “Un dolore enorme. La scomparsa di

Papa Francesco, giunta inattesa proprio a poche ore dalla

celebrazione dei riti legati alla Santa Pasqua, ci riempie di

tristezza e di sgomento. Ci conforta solo la certezza che,

nonostante le precarie condizioni di salute, il Santo Padre fino

all’ultimo ha voluto offrirsi con generosit? ai fedeli, regalando

a tutti un esempio di fede, dedizione e condivisione”.

Lo afferma in una nota la capogruppo del Misto in Consiglio

regionale, Rosaria Capozzi (Movimento 5 Stelle) esprimendo anche

a nome degli altri consiglieri del Gruppo (Serena Pellegrino di

Avs e Furio Honsell di Open Sinistra Fvg) il cordoglio per la

scomparsa del Pontefice.

“Ricordo ancora – aggiunge Capozzi che, lo scorso dicembre, aveva

fatto parte della delegazione Fvg in Vaticano per l’inaugurazione

del presepe di Grado allestito in piazza San Pietro – l’intensa

emozione provata in occasione dell’incontro con il Santo Padre”.

“Se ne va un uomo buono, portatore di pace e di insegnamenti

profondi. Le sue parole illuminate e coraggiose, la sua

propensione al dialogo e la sua capacit? di superare tanti