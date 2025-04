(ACON) PAPA FRANCESCO. GRUPPO FDI: PATRIMONIO UNIVERSALE DI FEDE E UMANIT

(AGENPARL) - Roma, 21 Aprile 2025

(AGENPARL) – Mon 21 April 2025 (ACON) Trieste, 21 apr – “Con profonda commozione il Gruppo

consiliare di Fratelli d’Italia esprime il proprio cordoglio per

la scomparsa di Papa Francesco, guida spirituale e riferimento

morale per milioni di fedeli in tutto il mondo”.

“Il Santo Padre – evidenzia FdI in una nota – ha saputo

interpretare il proprio ministero con umilt?, vicinanza agli

ultimi, impegno per la giustizia e attenzione al dialogo tra

popoli e culture. La sua voce, autorevole e sempre orientata alla

pace, rester? patrimonio universale di fede e umanit?”.

“In questo momento di dolore – conclude il Gruppo Fdi in Cr Fvg –

ci uniamo in preghiera alla comunit? cattolica, stringendoci

idealmente a chi ora ne piange la perdita e ringraziando Papa

Francesco per il suo esempio e la sua testimonianza”.

