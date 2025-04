(AGENPARL) - Roma, 20 Aprile 2025

(AGENPARL) – Sun 20 April 2025 Esponenti FdI aggrediti. Pellegrino (FdI): vittime aggressione ideologica

“Esprimo tutta la mia vicinanza e solidarietà a Marco e Andrea Gaetani, vittime di un’aggressione ideologica che nessuno dovrebbe mai subire. Quanto accaduto ieri sera a Lecce dimostra che troppi a sinistra non hanno ancora compreso la lezione degli anni di piombo e continuano invece a soffiare sui venti dell’intolleranza. Condanno con convinzione ogni forma di violenza usata per mettere a tacere il dissenso e altrettanto dovrebbe fare quella parte politica che oggi chiude gli occhi su episodi sempre più crescenti e frutto di odio politico. Il confronto democratico si fonda sul rispetto e sul dialogo, non sull’intimidazione. Marco e Andrea, siate certi che non sarete lasciati soli: la comunità di Fratelli d’Italia, ma anche quella di tutti i cittadini di buon senso, è al vostro fianco, pronta a difendere la libertà di opinione e l’incolumità di chi lotta per i diritti di tutti”.

Lo dichiara la senatrice di Fratelli d’Italia Cinzia Pellegrino, coordinatore nazionale del Dipartimento Tutela vittime del partito.

