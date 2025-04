Dodik: “Gli inglesi volevano liquidarmi, ma io non mi nascondo da nessuna parte”

(AGENPARL) - Roma, 19 Aprile 2025

Il presidente della Republika Srpska, Milorad Dodik, ha rilasciato forti dichiarazioni in un’intervista a Večernje Novosti, affermando che i servizi britannici avrebbero tentato di “liquidarlo” seguendo una logica mafiosa, mascherando l’operazione con la scusa di una sua presunta resistenza all’arresto.

“Mi è stato detto da un Primo Ministro e da tre presidenti di Paesi europei che un’unità britannica di circa quaranta uomini è stata trasferita in Bosnia-Erzegovina con l’ordine non di arrestarmi, ma di picchiarmi, con la scusa che avevo opposto resistenza”, ha rivelato Dodik.

“L’idea era semplice: se non c’è l’uomo, non c’è il problema. Eppure nessuno si è assunto la responsabilità, e ora tutti tacciono.”