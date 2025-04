CONTIENE FOTO# CARABINIERI – OPERAZIONE DI CONTROLLO SULLE ARMI A CERVETERI.

(AGENPARL) - Roma, 19 Aprile 2025

CARABINIERI – OPERAZIONE DI CONTROLLO SULLE ARMI A CERVETERI.

Nei giorni scorsi, nel comune di Cerveteri, è stato effettuato un ampio

servizio di controllo coordinato a largo raggio, finalizzato alla verifica

sulla corretta applicazione delle normative riguardanti la detenzione delle

armi. L’operazione ha visto il coinvolgimento del Nucleo Operativo

Radiomobile (N.O.R.) e delle stazioni Carabinieri di Cerveteri, Campo di

Mare e Ladispoli, con l’obiettivo di monitorare e garantire il rispetto

delle disposizioni in materia di armi, sicurezza pubblica e prevenzione di

comportamenti illeciti.

Nel corso del servizio, sono state controllate 185 persone titolari di porto

d’armi e verificate 403 armi. Durante i controlli, un cittadino italiano

(classe 1967) è stato arrestato poiché trovato in possesso di una pistola

con matricola abrasa e di una pistola scacciacani priva di tappo rosso,

entrambe risultate di provenienza illecita. Altre tre persone, invece, sono

state arrestate perché al controllo sono risultate destinatarie di ordini di

carcerazione.

Cinque persone, invece, sono state denunciate alla Procura della Repubblica;

quattro cittadini stranieri, gravemente indiziati del reato di porto abusivo

di armi e ricettazione, poiché trovati a bordo di un’autovettura in possesso

di un coltello e una motosega, mentre un uomo è stato denunciato per

detenzione abusiva di armi e munizioni.

Nel corso delle operazioni, sono stati sequestrati 5 fucili e 3 pistole,

mentre, 4 fucili, 2 pistole e 50 munizioni, sono state ritirate in via

amministrativa. Inoltre, sono state emesse ben 85 diffide nei confronti di

persone che non avevano aggiornato la certificazione medica di idoneità

psico-fisica, requisito obbligatorio per il mantenimento del porto d’armi.

Alcune persone, invece, hanno deciso di consegnare spontaneamente le armi

per la successiva rottamazione, per un totale di 40 fucili, 6 pistole, 5

armi bianche e 250 munizioni.

Infine, 9 persone sono state segnalate alla Prefettura U.T.G. di Roma poiché

trovate in possesso di modiche quantità di sostanze stupefacenti, destinate

all’uso personale.

I Carabinieri continueranno nei prossimi giorni a monitorare il territorio,

ponendo particolare attenzione alle normative che regolamentano la

detenzione delle armi.

Si precisa che, considerato lo stato del procedimento, indagini preliminari,

gli indagati devono considerarsi innocenti fino ad eventuale sentenza

definitiva.

