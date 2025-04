AGENDA ISTITUZIONALE DEL PRESIDENTE E DELLA GIUNTA REGIONALE DEL PIEMONTE DA LUNEDÌ 21 A DOMENICA 27 APRILE 2025

(AGENPARL) - Roma, 19 Aprile 2025

DA LUNEDÌ 21 A DOMENICA 27 APRILE 2025

Martedì 22 aprile

Ore 1 1, Torino, Grattacielo Piemonte, l’ assessore Gallo interviene al convegno “Custodi della Biodiversità: il Piemonte per la Terra”, in occasione della Giornata Mondiale della Terra

Ore 13, Roma, Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza e nergetica, il sottosegretario Porchietto partecipa ad un incontro istituzionale

Ore 18, Marene (CN), v ia Cravetta 2, l ’ assessore Bongioanni partecipa alla conferenza stampa di Stradegustando

Ore 18, Novara, Provincia, l ’ assessore Chiarelli incontra le associazioni sportive del territorio

Mercoledì 23 aprile

Ore 9.30, Cuneo, l’ assessore Bongioanni effettua una ricognizione dei danni del maltempo alle colture insieme al presidente regionale Confagricoltura Enrico Allasia

Ore 12.30, Torinese, l’ assessore Bongioanni effettua una ricognizione dei danni del maltempo alle colture insieme al presidente provinciale Coldiretti Bruno Mecca Cici

Ore 15.30, Castellazzo Bormida (AL), azienda agricola Barozzi, Strada Isolagrande, e a seguire società Il Faldo, via Castelspina 11, l’ assessore Bongioanni effettua una ricognizione dei danni del maltempo alle colture insieme al presidente regionale Cia Gabriele Carenini

Ore 19.30, Tarantasca (CN), Salone Polivalente, l’ assessore Gallo interviene alle celebrazioni del 25 Aprile

Ore 19.30, Acqui Terme (AL), Chiesa dei Padri Cappuccini, l’ assessore Riboldi porta il proprio saluto all’incontro “La qualità della vita come valore etico ed economico” della rassegna “Scuola italiana del cittadino responsabile”

Giovedì 24 aprile

Ore 17, Torino, Circolo dei Lettori, via Bogino 9, il presidente Cirio partecipa alla presentazione del libro “Memorie di Pietra – 80 anni dopo 80 luoghi della Resistenza in Piemonte”

Ore 17, Torre San Giorgio (CN), Pinacoteca Sismonda, piazza Cravero, l’ assessore Gallo interviene al convegno “Intrecci di Eccellenza 2025: Sono le donne a dare forma al mondo”, in occasione dell’inaugurazione della Sagra del Fritto Misto

O re 17, Antrona Piana (VB), il s ottosegretario Preioni interviene al 15º R aduno a lpino area Valle Antrona

Ore 17.30, Alba (CN), corso Enotria 2, gli assessor i Bongioanni e Chiarelli intervengono all’inaugurazione di Vinum

Ore 18, Ceres (TO), piazza Grande Torino, l’ assessore Vignale interviene all’11 a edizione de “Le valli in vetrina”

Ore 21, Chiusa Pesio (CN), Sacrario Partigiano, l’ assessore Gallo partecipa alla fiaccolata del 25 Aprile

Venerdì 25 aprile

Ore 9, Borgo San Dalmazzo (CN), Rotonda delle Alpi Marittime, gli assessori Bongioanni e Gallo partecipa no alla deposizione della corona d’alloro e all’ omaggio ai C aduti in occasione del 25 Aprile

O re 9, Alessandria, Municipio, l’ a ssessore Bussalino partecipa alle celebrazioni del l’ 80° Anniversario della Liberazione

Ore 9.45, Novara, viale IV Novembre (Salone dell’Arengo del Broletto in caso di maltempo), l’ assessore Marnati partecipa alle celebrazioni dell’80° Anniversario della Liberazione

Ore 10.30, Cavallermaggiore (CN), Cortile Comunale, via Roma 104, l’ assessore Bongioanni partecipa all’inaugurazione della Sagra del Gorgonzola

Ore 10.30, Domodossola (VB), il sottosegretario Preioni partecipa alle celebrazioni dell’80º Anniversario della Liberazione

Ore 15, Pozzol Groppo (AL), piazza Mercato, l’ a ssessore Bussalino partecipa alle celebrazioni dell’80° Anniversario della Liberazione e alla Marcia della Pace verso il Sacrario Martiri del Groppo

Ore 16, Cavour (TO), Ala del Gusto, l ’ assessore Bongioanni partecipa all’inaugurazione della rassegna “Cavour, carne di razza piemontese”

Sabato 26 aprile

Ore 10.30, Varzo (VB), il sottosegretario Preioni partecipa alla commemorazione del salvataggio del Sempione “L’ultima azione partigiana dell’Ossola, 22 aprile 1945”

Domenica 27 aprile

O re 10, Mombello Monferrato (AL), l’ a ssessore Bussalino interviene a “Vintage&Barbera”

O re 10, Murello (CN), Sede A.N.A, via Calandra, l ’ assessore Bongioanni partecipa alle celebrazioni dei 100 anni del Gruppo Alpini

Ore 10.30, Cuneo, Comune, Salone d’Onore, l’ assessore Gallo partecipa alla cerimonia per l’80° Anniversario della Liberazione

Ore 11.30. Frabosa Sottana (C N ), Gala Palace, piazza Sacco 1, gli assessor i Bongioanni e Gallo interven gono all e premiazioni della Fiera zootecnica di San Giorgio

