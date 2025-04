A Santa Fiora “Ora e Sempre Primavera!”: la musica protagonista dal 25 aprile al 1° maggio per celebrare l’80° della Liberazione e alla Festa dei Lavoratori

(AGENPARL) - Roma, 19 Aprile 2025

*Comunicato stampa del 18 aprile 2025A Santa Fiora “Ora e Sempre

Primavera!”: la musica protagonista dal 25 aprile al 1° maggio per

celebrare l’80° della Liberazione e alla Festa dei Lavoratori*

“Ora e Sempre Primavera!”:* a Santa Fiora dal 25 aprile al 1° maggio* una

settimana di iniziative e di concerti per celebrare la Festa della

Liberazione e la Festa dei Lavoratori, nel segno della memoria, della

cultura e della musica popolare.

L’evento è promosso dal Comune di Santa Fiora con la collaborazione del

Coro dei Minatori, di Anpi, sezione Amiata Grossetana e della Pro loco di

Santa Fiora e con il sostegno della Regione Toscana, attraverso l’avviso

pubblico in attuazione della Legge regionale del 6 febbraio 2024, numero 3,

“Interventi del Consiglio regionale per le celebrazioni dell’80°

anniversario della Liberazione e per la commemorazione delle vittime delle

stragi nazifasciste”.

Si comincia *venerdì 25 Aprile,* con la Festa della Liberazione in

collaborazione con ANPI Sezione Amiata Grossetana: alle ore 11 in piazza

Garibaldi ritrovo del corteo per raggiungere il Parco della Rimembranza

dove alle ore 11 e 30 è prevista la deposizione della corona di alloro e

allocuzione del sindaco Federico Balocchi. Il pomeriggio alle ore 17

prenderà il via in piazza Garibaldi e alla Peschiera la *Festa d’Aprile con

l’esibizione del coro **ZaraRacconta*, letture e canti itineranti di

Resistenza e Primavera.

*Sabato 26 aprile*, alle ore 16, nella sala del Popolo, sarà presentato il

libro Storie di Resistenze. Dieci screziature di nero e altre ombre di

Oriano Negrini e Sandra Zanelli. Alle ore 18 al Parco della Rimembranza,

ancora protagonista la musica con *Luarte Project feat. Simone Padovani in

concerto.*

*Domenica 27 aprile,* alle ore 18, al Parco della Rimembranza si terrà il

concerto del *Coro dei Minatori *di Santa Fiora *Canti di vino, amore e…

resistenza!*

Le iniziative terminano giovedì *1° Maggio *per la Festa dei Lavoratori,

alle ore 18, al Parco della Rimembranza concerto delle De’ Soda Sisters con

il *Coro di Canto Popolare di Cecina, a cura di Benedetta Pallesi.*

“Celebrare l’80° Anniversario della Liberazione è un dovere morale e civile

–* afferma l’assessora alla cultura Serena Balducci *– per ricordare il

coraggio di chi ha sacrificato la propria vita per garantire all’Italia la

democrazia e la libertà, ed è un’occasione per riaffermare i valori di

giustizia, pace e solidarietà che animarono la Resistenza e che devono

guidarci ancora oggi. La scelta del titolo ‘Ora e Sempre Primavera’ vuole

proprio esprimere questo spirito: la rinascita continua della coscienza

democratica, ogni giorno e in ogni stagione.”

