Miglioramento del deflusso delle acque meteoriche, martedì parte un importante lavoro di Publiacqua sulla rete fognaria

L’opera ha un valore di 700 mila euro avrà riflessi positivi su tutta la zona

Prendono il via martedì 22 aprile lavori fondamentali per rinnovare e rendere più efficiente il sistema fognario della zona di via Puccini, via Oglio e piazza Oglio a Oste. Si tratta di un intervento del valore di 700 mila euro che andrà a migliorare sensibilmente il deflusso delle acque piovane in fognatura in una zona spesso interessata da allagamenti stradali.

Nell’area saranno realizzati uno scolmatore, un impianto di sollevamento, un nuovo ramo fognario e sarà sostituita la rete fognaria esistente con una condotta per circa 220 metri di lunghezza su via Puccini. Il progetto, programmato e realizzato da Publiacqua, è finalizzato all’eliminazione della componente reflua nera delle tre condotte miste che attualmente confluisce nel vettore fognario cosiddetto “Agnaccino” e di conseguenza nei corsi idrici ricettori a valle, il “Fosso del Passaggio” e il torrente Agna, entrambi in gestione al Genio Civile Medio Valdarno.

Per l’eliminazione delle componenti nere dai reflui, il progetto prevede l’eliminazione dei due unici scarichi fognari che interessano la condotta posta su via Oglio con lo spostamento degli stessi sulla linea fognaria parallela posta in piazza Oglio. In tal modo la fognatura risulterà totalmente caratterizzata da acque reflue piovane che continueranno a defluire nel fosso “Agnaccino”.

Rilevante anche al realizzazione di uno scolmatore a valle della fognatura con portate nere di magra che verranno convogliate al nuovo impianto di sollevamento e portate di piena “bianche” che continueranno a confluire nel fosso “Agnaccino” e di un di impianto di sollevamento posto all’incrocio tra via Oglio e Via Puccini.

«Siamo molto soddisfatti perché si tratta di un importante intervento, realizzato da Publiacqua, per riqualificare la rete fognaria del nostro Comune. – dice il sindaco Simone Calamai – Si va ad intervenire nella zona del torrente Agnaccino per eliminare una parte di reflui già nella parte di piazza Oglio. Un lavoro importante, dunque, ai fini di una sempre migliore separazione delle acque bianche e nere e di una rete sempre più efficiente con nuove condutture che possono consentire un miglior smaltimento delle acque piovane».

Limitazioni alla viabilità – In via Puccini e in via Rossini entreranno in vigore alcune limitazioni alla viabilità con il transito vietato ai pedoni nel tratto di marciapiede interessato dai lavori, il divieto di sosta con rimozione forzata e il restringimento carreggiata. Inoltre, sulla carreggiata sarà istituito il senso unico alternato, regolato durante l’esecuzione dei lavori con movieri e con semaforo alle estremità della strettoia.

Fabiana Masi

Ufficio stampa Comune di Montemurlo