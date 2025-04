(AGENPARL) - Roma, 18 Aprile 2025

(AGENPARL) – Fri 18 April 2025 LA SALANDRA (FDI): BENE LA TAVOLA ROTONDA A MONTECITORIO PER VALORIZZARE I CUSTOMIZZATORI MOTO

“Sono estremamente soddisfatto di aver ospitato oggi a Montecitorio diversi customizzatori provenienti da tutta Italia, che rappresentano delle vere e proprie eccellenze nazionali, in occasione della tavola rotonda organizzata per promuovere la valorizzazione delle imprese artigiane legate al mondo delle moto. Diversi i temi sul tavolo, tra cui omologazione e indotto economico legato al settore, e alcune criticità che sono emerse, come certe assurde politiche green che, in talune città italiane, non consentono ad alcune motociclette persino di entrare nel centro cittadino. Questo è stato il primo di una serie di incontri per dialogare con la categoria e dare vita ad un confronto costruttivo e proficuo”. Lo dichiara in una nota il deputato di Fratelli d’Italia Giandonato La Salandra.

