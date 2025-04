GIRO D’ABRUZZO: PELLA, GRAZIE MARSILIO, CORRIDORI E TEAM

(AGENPARL) - Roma, 18 Aprile 2025

COMUNICATO STAMPA

GIRO D’ABRUZZO: PELLA “COMPLIMENTI A MARSILIO, A CORRIDORI, SQUADRE ITALIANE E ORGANIZZATORI”

(Marco Marsilio e Roberto Pella nella conferenza di Bruxelles).

Si è da poco concluso il Giro d’Abruzzo ed il Presidente della Lega del Ciclismo Professionistico, Roberto Pella, ha voluto esprimere un sentito plauso a tutti i protagonisti, a partire dal Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio:

“Dobbiamo fare un plauso a tutta la Regione Abruzzo per il suo continuo impegno e supporto al mondo del ciclismo, dimostrato dalla presenza del Presidente Marsilio alla presentazione della Coppa Italia delle Regioni a Bruxelles, ad inizio aprile. La gara appena conclusa è stata un’importante testimonianza dell’investimento strategico nella promozione del nostro sport”.

Il Presidente Pella ha poi aggiunto: “Un complimento speciale va al team italiano VF Group Bardiani CSF Faizanè, guidato da Bruno e Roberto Reverberi, che ha ottenuto il primo posto nella classifica a squadre. Un meritato riconoscimento per un gruppo che continua a dimostrare valore e attenzione nella ricerca dei talenti”.

Anche i corridori italiani si sono distinti: “Filippo Fiorelli ha conquistato la maglia ciclamino e il 5° posto nella classifica generale, Federico Guzzola maglia azzurra, e Alessandro Covi è tornato al successo in una corsa dopo tre anni, con un lampo di classe. Inoltre, un plauso va ad Alessandro Fancellu, 7°. Non possiamo non menzionare anche gli altri team italiani – Polti–Kometa, Team Technipes–#inEmiliaRomagna, SolutionTech – e le squadre Continental, che hanno contribuito con impegno e passione a rendere questa competizione così combattuta e avvincente”.

Infine, il Presidente Pella ha voluto sottolineare la qualità dell’organizzazione: “RCS Sport, con Mauro Vegni e Stefano Allocchio, ha ancora una volta dimostrato l’eccellenza organizzativa di questa competizione, permettendo a tutti gli atleti e alle squadre di esprimersi al meglio delle proprie capacità, in totale sicurezza”.

La Lega del Ciclismo Professionistico continua a lavorare per sostenere e valorizzare il ciclismo italiano. Ora ci prepariamo a vivere il Tour of the Alps, con la prima e la terza tappa inserite nel calendario della Coppa Italia delle Regioni

Lega del Ciclismo Professionistico

