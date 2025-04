COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE – È Dario Picchioni il nuovo vicesindaco di Figline e Incisa Valdarno

(AGENPARL) - Roma, 18 Aprile 2025

(AGENPARL) – Fri 18 April 2025 È Dario Picchioni il nuovo vicesindaco di Figline e Incisa Valdarno *Subentra

alla dimissionaria Silvia Fossati e mantiene le deleghe a Cultura, Lavori

pubblici e Infrastrutture, Politiche per il lavoro, Politiche giovanili,

Transizione digitale e Protezione civile *

*È Dario Picchioni *(assessore a Cultura, Lavori pubblici e Infrastrutture,

Politiche per il lavoro, Politiche giovanili, Transizione digitale e

Protezione civile) il *nuovo Vicesindaco del Comune di Figline e Incisa

Valdarno*, nominato ieri sera dal sindaco Pianigiani che mantiene per sé le

deleghe Urbanistica, Attività produttive e sviluppo economico, Edilizia

privata, Transizione ecologica, Rifiuti e Verde pubblico, Patrimonio e Pari

opportunità.

Per la composizione della Giunta comunale, si rimanda all’apposita sezione

del sito istituzionale.

Comunicazione Istituzionale

Comune Figline e Incisa Valdarno