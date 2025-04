(AGENPARL) - Roma, 18 Aprile 2025

(AGENPARL) – Fri 18 April 2025 Caserta, Cerreto (FdI): Fatto grave che colpisce tutta la Comunità

“Apprendiamo con profonda tristezza dello scioglimento dell’amministrazione comunale della nostra amata Caserta per infiltrazioni camorristiche. Un fatto gravissimo per la cittadinanza, la politica, il tessuto produttivo del nostro capoluogo. A questa ferita, indipendentemente dall’iter che dovrà appurare le dinamiche e le relative responsabilità che hanno comportato lo scioglimento per fatti così gravi come le infiltrazioni camorristiche, la politica deve avviare una profonda riflessione e il centrodestra deve lavorare sin da subito per costruire una proposta seria e credibile per il buon governo. Mi chiedo come mai, visto il punto cui siamo arrivati, quest’amministrazione a guida PD non abbia deciso di staccare la spina prima, possibile che nell’amministrazione nessuno si sia accorto di nulla? Restiamo in attesa delle evoluzioni e delle procedure del caso, fermo restando che da parte di Fratelli d’Italia vi sarà massimo supporto al Commissario che verrà nominato per gestire un periodo che si preannuncia complesso”.

Lo dichiara Marco Cerreto, deputato campano di Fratelli d’Italia e capogruppo in Commissione agricoltura.

