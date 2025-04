(AGENPARL) - Roma, 16 Aprile 2025

TEST MEDICINA, M. RICCIARDI (M5S): "CALENDA CI VOLEVA CANCELLARE, ORA CI SEGUE"

Roma, 16 apr. – “È un piacere portare avanti le battaglie sul test d’ingresso in medicina, al fianco delle associazioni ‘Domani in Salute’ e ‘Numerogiusto’ e contro la vuota e pericolosa propaganda del governo. Fa ancora più piacere, però, vedere tra i membri dei diversi partiti presenti il senatore Carlo Calenda, che ha voluto partecipare a un evento che ha visto la luce grazie al supporto di una parlamentare del Movimento 5 Stelle. Non solo: dopo le sue dichiarazioni sul fatto di volerci cancellare, oggi Calenda ha addirittura seguito la nostra linea. È la dimostrazione che l’esistenza e il lavoro del M5S sono preziosi per tutti, compresi coloro che non la pensano come noi”. Lo dichiara Marianna Ricciardi, Deputata Movimento 5 Stelle, nel corso di una conferenza stampa alla Camera a proposito dell’accesso programmato alla facoltà di medicina.

