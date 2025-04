ROGO PRIMAVALLE. MAERNA(FDI), SACRIFICIO DIVENTI MEMORIA VIVA PER PACIFICAZIONE NAZIONALE

(AGENPARL) - Roma, 16 Aprile 2025

“Le parole del Presidente del Senato Ignazio La Russa pronunciate oggi ci ricordano con forza e commozione che il sacrificio di Virgilio e Stefano Mattei, uccisi barbaramente nella tragica Strage di Primavalle, non può e non deve essere dimenticato. Erano due ragazzi, vittime di un odio politico cieco e feroce, che hanno pagato con la vita un clima di violenza che mai più deve tornare nel nostro Paese”.

Così Umberto Maerna, deputato di Fratelli d’Italia. “Quei nomi, quei volti, quella famiglia devastata dal dolore, devono essere memoria viva e condivisa. La loro storia può e deve diventare il simbolo di una vera pacificazione nazionale, che sappia superare le contrapposizioni ideologiche nel rispetto di tutte le vittime e della verità storica. La memoria non può essere selettiva, né piegata. La memoria deve unire, non dividere e il bellissimo murales che raffigura i due fratelli diventi un segno di speranza: un messaggio che parla ai giovani, alle nuove generazioni, al di là delle appartenenze politiche. È tempo di riconoscere il valore di chi ha sofferto, a prescindere dalle idee, perché solo così possiamo costruire un Paese più giusto, più maturo, veramente riconciliato”, conclude Maerna.

