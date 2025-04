(AGENPARL) - Roma, 16 Aprile 2025

(AGENPARL) – Wed 16 April 2025 *M5S Terni: “A Terni il costo della politica è esploso e il sindaco prova a

nascondersi con la solita arroganza”*

Il sindaco Bandecchi ha attaccato il gruppo territoriale del MoVimento 5

Stelle per la sua battaglia contro i costi della politica. In questa città,

a quanto pare, dà fastidio la verità. A Terni il costo della politica è

esploso: più gettoni, più commissioni, più incarichi. E i risultati? Pochi,

confusi e spesso inutili.

Questa amministrazione rischia di essere ricordata come la prima a non

lasciare nulla. Nessun progetto di sviluppo, nessuna visione, nessuna

eredità per chi verrà dopo. Solo ordinaria amministrazione, spesso fatta

male, e trovate fuori luogo come la macchina tappa-buche. Le strade

continuano a essere un disastro, con un costo aggiuntivo per i cittadini.

Ma non è che qualcuno li risarcisce. Una politica seria avrebbe già

impostato un percorso per arrivare a una gestione diretta del polo

idroelettrico, avrebbe avviato un confronto vero con imprese sane, attratto

investimenti, cercato relazioni con chi lavora sull’innovazione

tecnologica. Avrebbe aperto tavoli nazionali e regionali per intercettare

fondi mirati, per finanziare progetti concreti, per preparare la città al

dopo-PNRR.

Ma per portare avanti le idee, bisogna averle. E qui, probabilmente, il

problema è proprio questo: le idee mancano. Nonostante le tante

chiacchiere, pagate profumatamente dai cittadini nelle commissioni, quello

che manca è una visione. Una direzione. Un piano. E se oggi il bilancio del

Comune è “in attivo”, non è certo per merito della giunta. È solo perché,

nonostante la fine del commissariamento, tutte le tasse sono rimaste al

massimo.

“Noi abbiamo prodotto degli utili, abbiamo speso di più (nei costi della

politica) perché abbiamo fatto meglio tanto che abbiamo guadagnato 19

milioni” afferma Bandecchi. L’attivo di bilancio è stato realizzato con i

soldi dei ternani, che pagano immotivatamente e per scelta politica di

Bandecchi le aliquote fiscali comunali al massimo nonostante siamo usciti

dal dissesto da 1 anno e 3 mesi. C’è poi l’aspetto della visione medievale

della pubblica amministrazione di Bandecchi, dove asserisce che i dirigenti

comunali devono obbedire alla linea espressa dalla politica e i dirigenti

inadeguati alla loro linea politica si sono dovuti adeguare tanto che c’è

stato bisogno di 4 revisioni, ossia tanto che ci sono stati 4 riassetti

organizzativi del personale in meno di 2 anni. La scelta di assumere

soltanto vigili urbani ha portato a delle carenze di organico in uffici

fondamentali, ad esempio il fallimento nella costituzione dell’Ufficio

unico appalti, per carenza di personale dedicato.. Altro indice di

inefficienza: sono state fatte 125 variazioni di bilancio in 1 anno, una

ogni 3 giorni.

*Gruppo Territoriale MoVimento 5 Stelle di Terni*