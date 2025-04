(AGENPARL) - Roma, 16 Aprile 2025

DL PA, TUCCI (M5S): ZANGRILLO IGNORANTE O IN MALAFEDE, VENGA IN AULA

ROMA, 16 APRILE 2025 – “Chiediamo un’informativa urgente al ministro della PA, che ha scritto e firmato un provvedimento di legge senza conoscere come funziona la Pubblica amministrazione. Ieri sera, durante la seduta delle commissioni Affari costituzionali e Lavoro della Camera, Paolo Zangrillo ha dimostrato di mancare dei fondamentali. Egli non solo non sa che il decreto legislativo 165/2001 stabilisce che, prima di procedere all’indizione di nuovi concorsi pubblici, le pubbliche amministrazioni devono verificare l’eventuale disponibilità di personale tramite procedure di mobilità volontaria, ma è addirittura arrivato a definire come ‘bocciati’ gli idonei ai concorsi, ossia coloro che superano le prove d’esame ma non risultano vincitori. Come se non fosse abbastanza, il ministro ha affermato di preferire che siano le ‘brave persone’ a fare carriera nella Pa invece dei concorsisti. Quando gli abbiamo chiesto in che modo si stabilisca ciò la risposta è stata: ‘Non certo tramite i concorsi’. Le cose sono due: o è ignorante o è in malafede. Zangrillo venga a rispondere in Aula”. Lo ha affermato in Aula alla Camera il deputato del M5S RiccardoTucci.

