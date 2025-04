(ARC) Prot.civile: Riccardi, Regione-Comuni compatti per modifica normativa

(AGENPARL) - Roma, 16 Aprile 2025

(AGENPARL) – Wed 16 April 2025 Questa sera l’assessore ha incontrato i volontari delle squadre

di protezione civile e i sindaci del Friuli Venezia Giulia.

Domani sar? a Roma.

Udine, 16 apr – “Considero questa situazione inaccettabile e

ingiusta: ci vorr? una nuova norma, ci batteremo insieme affinch?

l’attuale disposizione, evidentemente insufficiente, venga

modificata a livello nazionale. Non sta a noi decidere quale sia

lo strumento legislativo pi? adatto, ma una cosa ? certa: non

abbiamo tempo e dobbiamo intervenire subito perch? la procedura

giudiziaria va avanti. Intendiamo portare avanti un’azione forte

e compatta, come Regione, come assessori regionali in Italia e

sappiamo di poter contare anche sul dipartimento nazionale. Il

governatore Fedriga ? in prima fila per questo risultato. Pena la

fine di un’esperienza fondamentale, irrinunciabile,

straordinaria: quella della protezione civile, non solamente in

Friuli Venezia Giulia ma in tutta l’Italia”.

Sono le parole dell’assessore con delega alla Protezione civile

del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, che questo

pomeriggio, nell’auditorium Comelli, nella sede di Udine della

Regione, ha incontrato i volontari delle squadre comunali di

Protezione civile e delle associazioni di Pc del Fvg, e i primi

cittadini dei Municipi del Fvg.

La riunione plenaria arriva dopo il rinvio a giudizio per

omicidio colposo del sindaco di Preone e del coordinatore della

protezione civile del paese, in relazione alla morte di un

volontario avvenuta il 29 luglio del 2023 durante un’attivit? di

monitoraggio del territorio a seguito di un’ondata di maltempo.

A seguito di quell’evento luttuoso, il primo cittadino e il

coordinatore erano stati indagati: avrebbero inviato la squadra

in una zona pericolosa senza un’adeguata formazione e

preparazione, con responsabilit? inquadrate rispettivamente come

datore di lavoro (il sindaco) e dirigente (il coordinatore),

secondo il decreto legislativo 81 del 2008 in materia di salute e

sicurezza sul lavoro. Nel gennaio 2024, la Protezione civile

regionale si attiv? immediatamente, coinvolgendo anche le altre

Regioni, per ottenere una modifica normativa, ottenuta in tempi

brevi.

“Il recente rinvio a giudizio di sindaco e coordinatore

dimostrano che la modifica della norma non ? stata sufficiente –

ha osservato Riccardi -. La situazione che si ? venuta a creare ?

inaccettabile per il ruolo istituzionale dei sindaci, per la

generosit? e la passione con cui i nostri volontari dedicano il

loro tempo, togliendolo alla famiglia, al lavoro, alla vita. La

mia considerazione non ? contro la magistratura ma contro una

norma: una legge che deve essere cambiata per poter essere

considerata giusta”.

Riccardi ha comunicato a volontari e ai sindaci che il

governatore della Regione Massimiliano Fedriga ? stato informato

e che lo stesso ? determinato nel portare avanti un’azione forte

e condivisa. “Domani sar? a Roma per incontrare il capo

dipartimento della Protezione civile Fabio Siciliano e muovere

insieme tutti i passi necessari, concordando l’azione con gli

altri assessori regionali alla Protezione civile – ha annunciato,

poi, Riccardi -. Stiamo lavorando su tutti i fronti, anche per

proporre un testo normativo concreto da consegnare al capo

dipartimento, cos? che Parlamento e Governo intervengano nel

minor tempo possibile, dando cos? la possibilit? a questa

esperienza di continuare con tutte le garanzie legali

necessarie”.

“Tutte le azioni sono gi? state attivate – ha sottolineato ancora

Riccardi -. Insieme riusciremo a vincere anche questa ennesima

battaglia, nella consapevolezza che ci stiamo muovendo nella

direzione pi? corretta e nella forma pi? compatta e unita. I

volontari hanno comunicato la loro volont? di sospendere le

attivit? che non siano legate alla formazione e all’educazione

didattica nelle scuole. Comprendo la loro posizione che deriva da

un profondo senso di responsabilit? verso se stessi e le

comunit?, e da un rispetto proprio di tutti coloro che credono in

questo sistema”.

