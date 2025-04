(AGENPARL) - Roma, 13 Aprile 2025

(AGENPARL) – Sun 13 April 2025 +++VI CHIEDIAMO LA CORTESIA DI CITARE NEI VOSTRI LANCI CHE LA TAVOLA ROTONDA CON TAJANI “EXPO 2025 OSAKA – L’AREA ASIA-PACIFICO E L’EXPORT NEI MERCATI EXTRA UE AD ALTO POTENZIALE” E’ ORGANIZZATA DAL SOLE 24 ORE+++

Grazie,

Ginevra Cozzi

Da: Cozzi Ginevra

Inviato: domenica 13 aprile 2025 09:50

Oggetto: +++ EXPO OSAKA: Alle 10 il Ministro TAJANI in diretta sul Sole24ore.com con Cimmino/Confindustria/, Granelli/Confartigianato, Garosci/ConfCommercio. Lunelli/ALTAGAMMA, Zoppas/ICE, Corradini d’Arienzo/SIMEST, Ricci/SACE e Franciosi/CDP

Carissimi, Vi segnaliamo alle ore 10 (ora italiana) la diretta streaming sul sito del Sole24ore.com dal Padiglione Italia a Expo 2025 Osaka della prima tavola rotonda di approfondimento dal titolo “EXPO 2025 OSAKA – L’AREA ASIA-PACIFICO E L’EXPORT NEI MERCATI EXTRA UE AD ALTO POTENZIALE”in cui interverrà il Ministro A. Tajani, oltre a Cimmino/Confindustria/, Granelli/Confartigianato, Garosci/ConfCommercio Lunelli/Altagamma, Zoppas/ICE, Corradini d’Arienzo/SIMEST, Ricci/SACE e Franciosi/CDP.

EXPO 2025 OSAKA

Domenica, 13 aprile 2025 ore 10:00 (ora italiana)

Inizia l’avventura del Made in Italy all’EXPO 2025 di Osaka.

Sul sito del sole24ore.com la diretta

del primo appuntamento di approfondimento con il

Ministro A. Tajani alla tavola rotonda:

“EXPO 2025 OSAKA – FOCUS ASIA-PACIFICO DEL PIANO D’AZIONE PER L’EXPORT NEI MERCATI EXTRA UE AD ALTO POTENZIALE”

Oltre al ministro Cimmino/Confindustria/, Granelli/Confartigianato, Garosci/ConfCommercio, Lunelli/Altagamma,

Zoppas/ICE, Corradini d’Arienzo/SIMEST, Ricci/SACE e Franciosi/CDP

Per seguire la diretta: s24ore.it/expo-osaka-export-asia-pacifico

11:00 Intervento di apertura del Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, On. Antonio Tajani

17:10 Interventi dei rappresentanti del mondo produttivo

Barbara Cimmino, Vice Presidente export e internazionalizzazione Confindustria

Marco Granelli, Presidente Confartigianato

Matteo Lunelli, Presidente Altagamma

Riccardo Garosci, Vice Presidente internazionalizzazione e commercio estero Confcommercio

Giacomo Mareschi Danieli, Amministratore Delegato Danieli

Adriano Alfani, Amministratore Delegato Versalis ENI

Fulvio Renoldi Bracco, Vice Presidente e Amministratore Delegato di Bracco Imaging

17:45 Il contributo delle agenzie del Sistema Italia al Piano d’azione per l’export

Matteo Zoppas, Presidente Agenzia ICE

Alessandra Ricci, Amministratore Delegato SACE

Regina Corradini d’Arienzo, Amministratore Delegato SIMEST

Laurent Franciosi, Direttore Sviluppo Mercati Internazionali CDP

18:05 Conclusione del primo segmento

IL GIRO D’ITALIA PER IL MADE IN ITALY NEL MONDO

18:10 Matteo Zoppas, Presidente Agenzia ICE

Paolo Bellino, Amministratore Delegato RCS Sport

Vincenzo Nibali, testimonial sportivo

18:20 Intervento conclusivo del Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, On. Antonio Tajani

Modera: Carlo Marroni, Giornalista Il Sole 24 Ore

Domenica 13 aprile inizia l’avventura del Made in Italy all’Expo 2025 di Osaka e il sito del sole24ore.com metterà a disposizione la diretta streaming di questo giorno inaugurale fin dalle ore 8:00 (ora italiana) con la cerimonia di apertura del Padiglione Italia progettato dall’architetto Mario Cucinella come una moderna interpretazione della Città Ideale del Rinascimento.

Alle ore 10 (sempre ora italiana) sarà possibile seguire la diretta streaming del primo appuntamento istituzionale di approfondimento, “EXPO 2025 OSAKA – L’AREA ASIA-PACIFICO E L’EXPORT NEI MERCATI EXTRA UE AD ALTO POTENZIALE”, tavola rotonda organizzata dal Sole 24 Ore dedicata alle potenzialità e alle opportunità offerte alle imprese italiane dai mercati asiatici dell’area del Pacifico. Le aree d’azione da sviluppare, i settori più promettenti da esplorare, le industries su cui focalizzarsi, ma anche le relazioni da far crescere e le nuove strade da percorrere.

Insieme al Vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani, ne parleranno imprese, istituzioni ed esperti che analizzeranno le prospettive per l’export italiano nei mercati dell’estremo Oriente e l’urgenza di stringere legami nuovi e consolidare rapporti già esistenti, nell’ottica di una crescita e di uno sviluppo comune.

In particolare, interverranno oltre al Ministro Tajani, Barbara Cimmino, Vicepresidente per l’Export e l’Attrazione degli Investimenti, Confindustria, Marco Granelli, Presidente, Confartigianato, Riccardo Garosci, Vice Presidente internazionalizzazione e commercio estero Confcommercio, Matteo Lunelli, Presidente, Altagamma, Giacomo Mareschi Danieli, Amministratore Delegato Danieli, Adriano Alfani, Amministratore Delegato Versalis ENI, Fulvio Renoldi Bracco, Vice Presidente e Amministratore Delegato di Bracco Imaging, Matteo Zoppas, Presidente, ICE Agenzia, Regina Corradini d’Arienzo, Amministratore Delegato, SIMEST, Alessandra Ricci, Amministratore Delegato, SACE e Laurent Franciosi, Responsabile sviluppo mercati internazionali, CDP.

A moderare l’incontro sarà Carlo Marroni, giornalista del Sole 24 Ore.

Si potrà assistere alla diretta collegandosi al link dedicato: s24ore.it/expo-osaka-export-asia-pacifico.

Ginevra Cozzi