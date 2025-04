1° Comunicato stampa del 12.04.2025

(AGENPARL) - Roma, 12 Aprile 2025

(AGENPARL) – Sat 12 April 2025 Lgt. C.S. Adolfo Pascarella

Comando Provinciale Carabinieri di Caserta

Aliquota Comunicazione e Stampa

PARETE. BAR CON 6 SLOT ILLEGALI. DENUNCIATO PROPRIETARIO E CONTESTATE

SANZIONI AMMINISTRATIVE.

I Carabinieri della Stazione di Parete, congiuntamente a personale delle

Agenzie delle Dogane e Monopoli di Stato di Napoli, nella giornata di ieri

11 aprile, in Parete, hanno eseguito un controllo presso un bar del posto

all’interno del quale hanno trovato sei slot machine illegali, prive di

titoli autorizzativi e non collegate alla rete telematica.

All’interno dell’apposito scompartimento per monete gli operatori hanno

rinvenuto e sequestrato la somma contante di 2.900 euro, sottoposta a

sequestro.

Al titolare dell’esercizio commerciale, denunciato in Stato di libertà, sono

state contestate anche sanzioni amministrative per un importo complessivo di

euro 19.720,00.