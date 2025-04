(AGENPARL) - Roma, 11 Aprile 2025

Termoarredi da materiali di scarto vegetali, comunità energetiche, AI per

il riciclo dei RAEE e il controllo delle risorse idriche, pellicole

alimentari green: *

*alla XII edizione di Premio Impresa Ambiente il riconoscimento alle

innovazioni green e sostenibili delle aziende italiane*

*La Sala Apollinea Grande del Teatro La Fenice ha ospitato questo

pomeriggio, alla presenza di Stefano Mancuso e del Professor Marco

Frey, Presidente di Giuria, la cerimonia di premiazione della più

importante manifestazione nazionale dedicata alle innovazioni sviluppate da

aziende ed enti nel solco degli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU. *

*Venezia, 11 aprile 2025 *– *Termoarredi* ricavati dagli *scarti

d*ella *polvere

di marmo *e della* produzione vinicola* – vinacce e fecce – che presentano

i colori e gli aromi del vino; *pellicole per alimenti* derivate dal *riciclo

chimico*; *comunità energetiche* e reti di imprese che si occupano di *edilizia

sostenibile*; *upcycling degli scarti tessili* per contrastare l’impatto

ambientale della filiera della moda; *sensori *per garantire una *corretta

gestione delle risorse idriche* individuando falle e limitando gli sprechi;

e, su tutto, il ruolo dell’*intelligenza artificiale *e delle nuove

tecnologie a servizio della sostenibilità e della rivoluzione green. Sono

solo alcuni dei *progetti premiati nelle quattro categorie di

concorso* – *Miglior

Gestione per lo Sviluppo Sostenibile, Miglior Prodotto o Servizio per lo

Sviluppo Sostenibile, Miglior Processo/Tecnologia per lo Sviluppo

Sostenibile, Miglior Cooperazione internazionale per lo Sviluppo

Sostenibile* – alla *XII edizione del Premio Impresa Ambiente*. La Sala

Apollinea del Teatro La Fenice di Venezia ha ospitato *questo

pomeriggio *la* cerimonia

di premiazione* del* più importante riconoscimento nazionale* per le

imprese, gli enti pubblici e privati che abbiano proposto innovazioni in

un’ottica di sviluppo sostenibile, rispetto ambientale e responsabilità

sociale, nel solco degli obiettivi di sviluppo sostenibile fissati

dall’Agenda 2030 delle Nazioni Unite.

Una *cerimonia introdotta dalla lectio del professor Stefano Mancuso*, che

partendo dalla capacità di reazione delle piante agli eventi esterni ha

spiegato come essa possa tradursi ed essere di esempio per il mondo delle

organizzazioni e delle imprese, e da *Marco* *Frey, *Professore ordinario

di Economia e gestione delle imprese e Direttore del gruppo di ricerca

sulla sostenibilità (SuM) della Scuola Sant’Anna, Presidente della Giuria

che ha selezionato le realtà vincitrici tra le *114 candidature* – dalle

micro alle grandi aziende, passando per le PMI – pervenute da 16 Regioni

italiane e 2 Camere di Commercio Italiane all’Estero.

Premio per la *Miglior Gestione* *per lo Sviluppo Sostenibile* al

progetto *”ForGreen

e le Comunità Energetiche” *di *ForGreen Spa SB*, azienda di Verona che si

propone di *rivoluzionare il mercato energetico* italiano attraverso

lo *sviluppo

e la gestione di Comunità Energetiche Rinnovabili* (CER). Ad oggi,

l’azienda ha realizzato 7 impianti fotovoltaici tra Veneto e Puglia,

coinvolgendo 2.923 membri provenienti da tutta Italia. Menzione al progetto

“*Habitech – Pionieri della Sostenibilità”* del Distretto Tecnologico

Trentino per l’Energia e l’Ambiente di Rovereto (Tn), che si dedica alla

creazione di reti di impresa e filiere produttive specializzate nei settori

dell’edilizia sostenibile, dell’efficienza energetica e delle tecnologie

intelligenti per la gestione del territorio. Società consortile privata,

reinveste il 100% degli utili nello sviluppo di progetti innovativi e

sostenibili al fine di generare un impatto reale.

*Due i Premi per il* *Miglior Prodotto o Servizio:* il primo, destinato

alla micro-piccola impresa, a *MAARMO SRL di Vittorio Veneto (Tv) *che ha

sviluppato un innovativo *termoarredo* utilizzando la *polvere di marmo di

scarto e gli scarti della produzione vinicola* (vinacce e fecce). Il

prodotto finale presenta caratteristiche uniche: una colorazione naturale

rosso vinaccia irregolare e la capacità di emanare un leggero aroma di vino

quando riscaldato, ottenute attraverso un processo produttivo a freddo che

richiede solo acqua e addensanti naturali, l’assenza di resine e componenti

chimici e, infine, la possibilità di riciclare il prodotto al 100% a fine

vita. *Per la medio-grande impresa *premio a *Crocco Spa SB* *di Cornedo

Vicentino (Vi)* che ha sviluppato un *innovativo film per imballaggio

alimentare *contenente materiale plastico derivante da riciclo chimico,

significativa evoluzione nel settore del packaging alimentare sostenibile

che supera i limiti del riciclo meccanico tradizionale. Il progetto, già

industrializzato, contribuisce a ridurre l’uso di materie prime vergini e

il conferimento in discarica di materiali plastici non riciclabili

meccanicamente, allineandosi con gli obiettivi dell’economia circolare.

*Menzione per il Miglior Prodotto o Servizio a “LOGHIRO”*, innovativo *sistema

per il monitoraggio, il controllo e l’ottimizzazione delle risorse

idriche *sviluppato

da Aleante Engineering di *Celle Ligure (Sv)*: LOGHIRO consente, grazie a

una rete interconnessa di sensori e attuatori, la gestione automatizzata di

infrastrutture idriche anche datate con un monitoraggio continuo e in tempo

reale. L’analisi avanzata dei dati tramite AI permette di individuare

anomalie e ottimizzare i flussi idrici, riducendo sprechi e consumi

energetici, proponendosi come soluzione strategica per enti pubblici,

gestori di acquedotti e comunità locali.

Premio per il *Miglior Processo/Tecnologia* a *RaeeCycling, *un sistema

innovativo per il riciclo avanzato dei rifiuti elettronici (RAEE),

sviluppato da *Greenvincible Srl.di Catanzaro*. Integrando tecnologie

brevettate, automazione e intelligenza artificiale, la piattaforma

ottimizza il recupero di materiali critici come terre rare, metalli

preziosi e plastiche di alta qualità, riducendo l’impatto ambientale e

migliorando l’efficienza economica. Menzione alla *Tecnologia di Bonifica

mediante Mycoremediation di Desam Ingegneria e Ambiente di Mogliano Veneto

(TV), sistema di bonifica ambientale *basata sulla *mycoremediation**,

*tecnologia

basata su un approccio biotecnologico duplice per la degradazione degli

Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA) nei primi 50cm di suolo,

permettendo efficacia nel risanamento, sostenibilità economica e benefici

sugli ecosistemi.

Infine *Miglior Cooperazione internazionale* al progetto per lo *sviluppo

sostenibile della filiera del cacao in Ecuador di Altromercato (Bolzano)*,

nato dalla collaborazione con Loacker, con il supporto del partner locale

Maquita e del centro di ricerca Arco Lab, iniziativa tesa a migliorare le

condizioni di vita e di lavoro di 75 produttori locali attraverso

formazione, innovazione tecnologica e assistenza tecnica attraverso il

protocollo di collaborazione (soprattutto donne e giovani) *Made in Dignity*.

L’analisi SROI (Social Return on Investment) ha dimostrato che per ogni €1

investito, il progetto ha generato un impatto sociale di €2,44, con oltre

il 75% dei benefici ricadenti direttamente in Ecuador. Tra i principali

risultati ottenuti vi sono: il miglioramento della qualità del cacao, la

diversificazione delle fonti di reddito e l’adozione di pratiche agricole

sostenibili per ridurre l’uso di fertilizzanti chimici e migliorare la

biodiversità.

Premi anche per la *Migliore Start Up Innovativa*, per il *Migliore* *Giovane

Imprenditore/Imprenditrice *e per la *Miglior*e *Impresa Estera* iscritta

ad una delle Camere di Commercio italiane all’estero associate ad

Assocamerestero rispettivamente a *Nazena Srl*, *start up vicentina* che

trasforma scarti tessili post-industriali e post-consumo che normalmente

finirebbero in discarica (l’85% del totale) in materiali innovativi

utilizzabili per creare prodotti di design, arredamento, pannelli acustici