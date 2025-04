Mondiali Giovani e Cadetti “Wuxi 2025” – Marco Panazzolo, fioretto di bronzo tra gli Under 17. È la quinta medaglia italiana

(AGENPARL) - Roma, 11 Aprile 2025

BRONZO TRA GLI UNDER 17! È LA QUINTA MEDAGLIA ITALIANA. AI PIEDI DEL

PODIO GIORGIA RUTA NELLA GARA FEMMINILE

WUXI – Quinta medaglia azzurrina in altrettante giornate del Mondiale

Giovani e Cadetti “Wuxi 2025”: luccica il bronzo di Marco Panazzolo nel

fioretto maschile Under 17. Con una prestazione sontuosa il portacolori

della Comini Padova è riuscito a salire sul terzo gradino del podio

iridato, confermando la sua straordinaria competitività ai massimi

livelli internazionali. Nella prova femminile, invece, si è fermata a un

passo dalle quattro medagliate Giorgia Ruta, 8^ classificata e migliore

delle fiorettiste azzurrine in gara oggi tra le cadette.

Unico europeo sul podio – di più, unico rappresentante del Vecchio

Continente tra i migliori otto della competizione – Marco Panazzolo, è

entrato in gara con cinque vittorie e una sconfitta nella fase a gironi,

e da lì, da numero 13 del tabellone, è stato protagonista di una marcia

inarrestabile fino alla “zona medaglie”. Prima il 15-7 su Hui,

portacolori di Hong Kong, poi un doppio 15-9 per battere il belga Hallez

e lo statunitense Hooshi. Durissimo, emozionante, è stato il quarto di

finale con il giapponese Maeda: sotto di quattro stoccate, infatti,

Marco ha reagito ed è arrivato a giocarsi tutto sul 14-14, piazzando il

colpo vincente e liberando tutta la gioia che portava con sé il

raggiungimento del suo primo podio individuale in un Mondiale (era stato

argento a squadre tra gli Under 20 un anno fa a Riyadh).

In semifinale, opposto a un altro portacolori del Giappone, Ryoga Ono,

Panazzolo ha lottato fino all’ultimo ma è stato il nipponico a imporsi

con il risultato di 15-11, decretando per l’azzurrino una medaglia di

bronzo di assoluto prestigio, consegnato nella cerimonia di premiazione

dalla leggenda del fioretto Valentina Vezzali, Capo delegazione a Wuxi,

e che arricchisce la bacheca stagionale del padovano dopo l’argento

individuale e l’oro a squadre degli ultimi Europei disputati ad Antalya.

Stop agli ottavi di finale per Emanuele Iaquinta, migliore degli

italiani dopo i gironi d’inizio giornata e vittorioso su Eldeeb,

portacolori del Qatar (15-8), e sullo spagnolo Lorenzo Pereira (15-7),

prima di fermarsi contro lo statunitense Yang (15-11). Iaquinta ha

chiuso in 12^ posizione, mentre si è classificato 25° Nicolò Collini,

sconfitto in rimonta dal francese Boumaza (15-13).

Grande prova e 8° posto finale di Giorgia Ruta tra le Under 17 di

fioretto femminile. Dopo quattro vittorie e una sconfitta nel girone,

l’atleta del Fides Livorno ha offerto una prova di qualità e carattere

battendo, una dopo l’altra, la spagnola Ros Vinas (14-13), la neutrale

Levchuk (15-12) e l’egiziana Amr Hossny (15-9). Solo la cinese Tie, nei

quarti di finale, ha spezzato il sogno medaglia di Giorgia Ruta,

superata 15-10 e rimasta dunque ai piedi del podio iridato, dopo il

bronzo agli Europei in Turchia. Sulla soglia delle “top 16”, invece, si

sono fermate Alessandra Tavola (battuta dall’israeliana Kuritzky) e

Sofia Mancini (sconfitta dalla statunitense Fedeli), chiudendo la

propria prima esperienza mondiale rispettivamente in 23^ e 28^

posizione.

Domani, nella sesta giornata dei Campionati del Mondo Giovani e Cadetti

“Wuxi 2025”, si chiuderà il programma del fioretto con le due prove a

squadre Under 20.

Nella competizione maschile Italia in pedana con Mattia De Cristofaro,

Matteo Iacomoni, Andrea Zanardo ed Elia Pasin.

Nella gara femminile, invece, il quartetto azzurrino sarà formato da

Matilde Molinari, Vittoria Pinna, Ludovica Franzoni e Letizia Gabola.

CAMPIONATI DEL MONDO FIORETTO MASCHILE CADETTI – WUXI (CINA), 11 APRILE

2025

Qui i risultati [1]

Classifica (118): 1. Luao Yang (Usa), 2. Ryoga Ono (Jpn), 3. Marco

Panazzolo (ITA), 3. Aiden Siu (Usa)

_Gli altri italiani:_ 12. Emanuele Iaquinta, 25. Nicolò Collini

Finale

Yang (Usa) b. Ono (Jpn) 15-11

Semifinali

Yang (Usa) b. Siu (Usa) 15-8

Ono (Jpn) b. Panazzolo (ITA) 15-10

Quarti di finale

Panazzolo (ITA) b. Maeda (Jpn) 15-14

Ottavi di finale

Yang (Usa) b. Iaquinta (ITA) 15-11

Panazzolo (ITA) b. Hooshi (Usa) 15-9

Tabellone da 32

Iaquinta (ITA) b. Lorenzo Pereira (Esp) 15-7

Panazzolo (ITA) b. Hallez (Bel) 15-9

Boumaza (Fra) b. Collini (ITA) 15-13

Tabellone da 64

Iaquinta (ITA) b. Eldeeb (Qat) 15-8

Panazzolo (ITA) b. Hui (Hkg) 15-7

Collini (ITA) b. Yermalirski (Ain) 15-3

Fase a gironi

Emanuele Iaquinta: 5 vittorie, una sconfitta (8°)

Marco Panazzolo: 5 vittorie, una sconfitta (13°)

Nicolò Collini: 4 vittorie, 2 sconfitte (31°)

CAMPIONATI DEL MONDO FIORETTO FEMMINILE CADETTI – WUXI (CINA), 11 APRILE

2025

Qui i risultati [2]

Classifica (107): 1. Jaelyn Liu (Usa), 2. Juhyun Jo (Kor), 3. Xinyi

Zhuang (Chn), 3. Zhihe Tie (Chn)

Le italiane: 8. Giorgia Ruta, 23. Alessandra Tavola, 28. Sofia Mancini

Quarti di finale

Tie (Chn) b. Ruta (ITA) 15-10

Ottavi di finale

Ruta (ITA) b. Amr Hossny (Egy) 15-9

Tabellone da 32

Fedeli (Usa) b. Mancini (ITA) 15-8

Ruta (ITA) b. Levchuk (Ain) 15-12

Kuritzky (Isr) b. Tavola (ITA) 15-6

Tabellone da 64

Mancini (ITA) b. Herwig (Ger) 15-9

Ruta (ITA) b. Ros Vinas (Esp) 14-13

Tavola (ITA) b. Doumtsi (Gre) 15-6

Fase a gironi

Giorgia Ruta: 4 vittorie, una sconfitta (22^)

Alessandra Tavola: 4 vittorie, una sconfitta (26^)

Sofia Mancini: 4 vittorie, 2 sconfitte (37^) —

_foto liberamente pubblicabili, è gradita la citazione della fonte:

BIZZI/Federscherma_

