Domenica da Oristano la prima edizione della Nuraghe Marathon Sardinia

(AGENPARL) - Roma, 11 Aprile 2025

(AGENPARL) – Fri 11 April 2025 COMUNICATO STAMPA DELL’11 APRILE 2025

Domenica 13 aprile Oristano ospita la prima edizione della Nuraghe Marathon

Sardinia, un evento che si preannuncia già tra i più importanti del panorama

podistico nazionale.

Con oltre 400 iscritti alla maratona e circa 100 staffettisti, la manifestazione si

classifica tra le principali maratone italiane.

Il programma della manifestazione è stato presentato questa mattina a Palazzo

Campus Colonna dal Sindaco di Oristano Massimiliano Sanna, dall’Assessore

allo sport del Comune di Oristano Antonio Franceschi, dall’Assessore ai Lavori

pubblici e alla viabilità del Comune di Cabras Enrico Giordano, dal Dirigente

della Provincia Annapaola Iacuzzi e dal Dirigente della ASD NuMaS Luigi

Puggioni.

La gara, omologata FIDAL, prenderà il via alle ore 9:00 da piazza Roma e

seguirà un percorso “a bastone” lungo la SP6, con il giro di boa alla rotonda di

San Salvatore.

Il traguardo sarà nuovamente in piazza Roma, ai piedi della suggestiva Torre di

Mariano.

Ricca la lista dei partecipanti con vari atleti di punta. Federico Ortu del CUS

Cagliari si annuncia il favorito tra gli atleti sardi, ma sono attesi anche

numerosi runner provenienti da tutta Italia e dall’estero, a conferma del grande

interesse suscitato da questa prima edizione della Nuraghe Marathon Sardinia.

Al termine della competizione, alle 15:00, in piazza Roma, si terranno le

premiazioni ufficiali, alla presenza delle istituzioni locali.

Oltre ai vincitori assoluti, saranno assegnati premi speciali al maratoneta e alla

maratoneta provenienti da più lontano, così come ai partecipanti più lontani

residenti in Sardegna.

Oltre alla maratona e alla staffetta (4 atleti per squadra), l’evento propone una

camminata libera di circa 5 chilometri, aperta a tutti, lungo il percorso della

gara.

Tutti i partecipanti riceveranno gadget offerti dagli sponsor e una medaglia

ricordo ispirata a quella dei finisher ufficiali della maratona.

La manifestazione si svolgerà sotto l’egida di FIDAL e UISP con i patrocini di:

Regione Autonoma della Sardegna, Amministrazione Provinciale di Oristano,

Comune di Oristano – Assessorato allo Sport, Comune di Cabras, Fondazione

Maria Carta, Fondazione Mont’e Prama, Avis Regionale della Sardegna, FASI,

Circolo Sardegna di Como.

La Nuraghe Marathon Sardinia è parte del progetto NuMaS, nato per

promuovere il turismo sportivo destagionalizzato e valorizzare le bellezze

naturali, la preistoria e la storia, la cultura e le tradizioni della Sardegna.

Il progetto è stato avviato dal Circolo Sardegna di Como e sostenuto da atleti e

tecnici sardi riuniti nell’ASD NuMaS con sede a Sassari.