Carburanti: Pagano (Pd), quotazioni petrolio giù 30%, ma giverno tace e incassa

Carburanti: Pagano (Pd), quotazioni petrolio giù 30%, ma governo tace e incassa

“Sono passati alcuni anni ma l’eco delle proteste di Giorgia Meloni alla pompa di benzina risuona ancora nelle nostre orecchie. Come, indelebile nella nostra memoria, resta la promessa di cancellare le accise sui carburanti del vicepremier Matteo Salvini. Oggi nei distributori italiani i prezzi sono ai minimi e qualcuno potrebbe pensare si tratti di una buona notizia. Chi, invece, segue l’andamento dei prezzi del petrolio nell’ultimo anno, sa benissimo che si tratta di una grandiosa presa in giro.”

Così Ubaldo Pagano, deputato del Partito Democratico e Capogruppo in Commissione Bilancio a Montecitorio.

“Da aprile 2024 ad oggi – aggiunge – il Brent è passato da 90 a 63 dollari al barile, il Wti da 85 a 60. Ma mentre sui mercati si osserva una riduzione di quasi il 30%, alla pompa il prezzo è sceso in modo quasi impercettibile, di appena il 3-4% e invece di costare 1,35-1,40 euro al litro, costa agli italiani 40 centesimi in più in media. Si tratta di un’anomalia tutta italiana rispetto alla quale il Governo Meloni non ha mosso un dito. Anzi, tenendo la testa sotto la sabbia, lo Stato incassa miliardi e miliardi di euro proprio grazie a quelle accise che non sono mai state né modificate, né tantomeno cancellate. Niente di nuovo, insomma – conclude il dem – soltanto l’ennesima promessa da campagna elettorale della destra che è finita nel dimenticatoio. Peccato, però, che sono gli italiani a pagare il conto”.

Roma, 11 aprile 2025

