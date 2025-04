(AGENPARL) - Roma, 11 Aprile 2025

(AGENPARL) – Fri 11 April 2025 AGROALIMENTARE, CIABURRO (FDI): CON LOLLOBRIGIDA TUTELA REPUTAZIONE MADE IN ITALY

“Il DDL di tutela dei prodotti agroalimentari promosso dal Ministro Lollobrigida e approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta di ieri rappresenta un’importante strumento di tutela del nostro Made in Italy. Cosa vuol dire ‘fatto in Italia’, dopotutto? Significa certezza, certezza di qualità, benessere, identità, filiere e territorio, questa certezza rappresenta la reputazione e la forza di questi prodotti in tutto il mondo, conferendoci una ricchezza che il mondo ci invidia. Per difendere questa reputazione l’istituzione di nuovi reati come la frode alimentare, il commercio di alimenti con segni mendaci e l’agropirateria tolgono l’intervento giudiziario dalla via interpretativa, disponendo precise fattispecie applicative. Il quadro generale delle sanzioni viene reso più proporzionato ed adeguato, sulla base del fatto commesso, ma anche secondo la dimensione economica di chi lo ha commesso: con questa livella tutti gli operatori sono sullo stesso piano. Le nuove disposizioni su tracciabilità e prodotti DOP/IGP sono un’ulteriore garanzia contro l’Italian Sounding e per la difesa di un sistema, come la DOP Economy, che vale più di 20 miliardi di euro. Come parlamentari faremo di tutto per garantire la messa a terra di un provvedimento che permetterà di difendere la nostra identità e il nostro prestigio.” Così in una nota il deputato di Fratelli d’Italia Monica Ciaburro

