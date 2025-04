(AGENPARL) - Roma, 10 Aprile 2025

(AGENPARL) – Thu 10 April 2025 NOTA STAMPA

Il Comune di Castiglione della Pescaia ha aderito all’avviso pubblico regionale “Nidi Gratis”

Il Comune di Castiglione della Pescaia aderisce, per l’anno educativo 2025-2026, all’ avviso pubblico regionale “Misura Nidi Gratis”, volto a migliorare l’accesso ai servizi educativi per la prima infanzia.

La struttura educativa che potrà usufruire del finanziamento regionale è la Fondazione Scuole Libere ed il servizio sarà offerto da Il Nido Vittorio Emanuele III in Via Papa Giovanni XXIII a Castiglione della Pescaia.

L’obiettivo principale di questo progetto è quello di offrire ai bambini e alle famiglie del territorio la possibilità di accedere ai servizi per la prima infanzia senza dover sostenere oneri economici eccessivi. I destinatari infatti, sono i nuclei familiari residenti nel Comune in possesso di un Isee in corso di validità fino a 35mila euro.

Si tratta di un intervento che punta a contrastare la povertà educativa e l’esclusione sociale, promuovere le pari opportunità per tutti i bambini e favorire la conciliazione tra vita familiare e vita lavorativa.

Gli atti sono pubblicati sull’Albo pretorio del Comune.