Roma, 10 Aprile 2025

Bonus elettrodomestici, Giovine (FdI): sbloccato incentivo su acquisto. Approvato nostro emendamento

“Soddisfazione per l’approvazione durante l’esame del dl Bollette in Commissione Attività produttive dell’emendamento di Fdi a mia prima firma che sblocca l’incentivo sull’acquisto di elettrodomestici. Con la modifica introdotta oggi prevediamo che il consumatore possa usufruire dell’agevolazione direttamente con uno sconto in fattura superando il modello del click day. Sara’ la piattaforma Pago Pa a gestire il contributo. Garantiamo dunque ai consumatori un accesso immediato e semplificato al contributo che potrà arrivare fino al 30% del costo d’acquisto, per un massimo di 100 euro, che diventano 200 euro per i nuclei familiari con ISEE inferiore a 25.000 euro. L’agevolazione favorirà il ricambio degli elettrodomestici più obsoleti, incentivando l’acquisto di prodotti più efficienti e sostenibili, tutelando contestualmente la produzione e l’occupazione in italia . L’emendamento infatti consente di superare la criticità della classe energetica minima; un aspetto, quest’ultimo che rischiava di escludere dall’incentivo tantissimi prodotti realizzati in Italia. L’emendamento introduce inoltre una clausola a tutela della produzione interna: il beneficio sarà riconosciuto solo per prodotti realizzati in stabilimenti dell’Unione Europea, con previsione di smaltimento dell’elettrodomestico sostituito purché di classe energetica inferiore a quella di nuovo acquisto, favorendo un ciclo virtuoso di consumo responsabile.

Ennesima misura concreta che conferma l’impegno del Governo Meloni e di Fratelli d’Italia a sostegno delle famiglie, a tutela dei consumatori e del nostro comparto produttivo”. Lo dichiara Silvio Giovine, deputato di Fratelli d’Italia e membro della Commissione Attività produttive della Camera.

