RUN FOR CHILDREN, DOMENICA DI CORSA A ZENSON DI PIAVE | Comunicato Stampa

RUN FOR CHILDREN, DOMENICA DI

CORSA A ZENSON DI PIAVE

Conto alla rovescia per la manifestazione podistica nata, in

abbinamento a quella del capoluogo, per sostenere l’attività dei

volontari dei reparti di pediatria oncologica degli ospedali di Treviso e

Conegliano. Da quest’anno l’evento sosterrà anche l’associazione

“Una Mano per un Sorriso – For Children”. Partenza alle 10.30 da

Piazza 2 Giugno, poi 8 km per tutti. Iscrizioni aperte sino a poco prima

del via

Treviso, 9 aprile 2025 – Run for Children Treviso è il racconto di un’iniziativa di

successo nata nel 2017 e che nel 2024, moltiplicando le occasioni di generosità legate al

mondo del podismo, ha superato i 150 mila euro di donazioni.

Run for Children, dal 2023, si corre però anche a Zenson di Piave, dov’è nata una

seconda versione della manifestazione podistica che, attraverso il progetto LILT –

Giocare in corsia, destina il ricavato delle iscrizioni all’attività dei volontari dei reparti

di pediatria oncologica degli ospedali di Treviso e Conegliano.

La terza edizione di Run for Children Zenson di Piave si svolgerà domenica 13 aprile e

la grande novità è rappresentata dal fatto che le donazioni generate dall’evento non

saranno destinate soltanto al progetto LILT – Giocare in corsia. Run for Children Zenson

di Piave sosterrà infatti anche l’associazione “Una Mano per un Sorriso – For

Children”, Onlus italiana che opera a livello nazionale e internazionale con l’intento di

sviluppare progetti umanitari rivolti alla difesa dei diritti dell’infanzia nel mondo.

Organizzata dall’Asd R4C con il patrocinio e il contributo dell’amministrazione

comunale, Run for Children Zenson di Piave è aperta a tutti, grandi e piccini, e si

svilupperà su un percorso di 8 chilometri che porterà i partecipanti a correre (e a

camminare) nei luoghi più belli e caratteristici del territorio, tra i vigneti e l’area del

parco fluviale.

E’ possibile iscriversi attraverso il portale http://www.endu.net, oppure in tre esercizi

commerciali: il Tatobar, in Viale Brigata Treviso 34 a Treviso, il negozio di articoli

sportivi 1/6H, in viale IV Novembre 84/B a Treviso, e il Bar Al Perdi Tempo, in via

Badini 11 a Zenson di Piave. Le iscrizioni saranno inoltre possibili domenica sul posto,

sino a pochi minuti dal via, previsto alle 10.30 in Piazza 2 Giugno.

La quota d’iscrizione – 8 euro – dà diritto anche alla splendida t-shirt ufficiale

dell’evento. Previsti inoltre un ristoro lungo il percorso e uno all’arrivo, dove i

partecipanti troveranno un dj set con musica e animazione. Poi inizierà il lungo conto

alla rovescia in vista di Run for Children Treviso, quest’anno in programma il 12

settembre. Lo slogan è sempre lo stesso: 100% beneficenza.

