GIUSTIZIA, D'ORSO (M5S): NORDIO CONFESSA CHE CON ABUSO D'UFFICIO L'HANNO FATTA GROSSA

ROMA, 9 aprile – “Nel corso del question time alla Camera il ministro Nordio ha sostanzialmente confessato che il suo governo con la cancellazione dell’abuso d’ufficio l’ha fatta grossa e che ha poi dovuto sudare sette camicie per placare l’ira dell’Europa, il che peraltro non è vero e presto se ne accorgeranno. Lo ha detto spiegando al deputato Pittalis che, suo malgrado, non può cancellare anche la legge Severino, perchè se facesse anche questo la faccenda diventerebbe troppo sporca. Apprezziamo la sincerità del ministro, molto meno le parole deliranti sulla presunta priorità data dal governo Meloni alla lotta alla corruzione, smentite 20 secondi dopo dalla confessione sulla nefandezza compiuta sull’abuso d’ufficio e da tutte le leggi che il suo governo e la maggioranza hanno approvato e proposto”.

Lo afferma la deputata Valentina D’Orso, capogruppo M5S in commissione Giustizia.

