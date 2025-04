(AGENPARL) - Roma, 8 Aprile 2025

MARCHE, ANAS: PROVE TECNICHE NELLE GALLERIA

DELLA SS76 “DELLA VAL D’ESINO” A FABRIANO

 mercoledì 9 aprile dalle 8:00 alle 14:00

Ancona, 7 aprile 2025

Sulla strada statale 76 “della Val d’Esino” saranno eseguite prove

tecniche e verifiche dei nuovi impianti tecnologici e di sicurezza

installati all’interno delle gallerie ‘Monticelli’ e ‘Malvaioli’, tra gli

svincoli di Fabriano Est e Fabriano Ovest.

Per consentire lo svolgimento delle attività, nella fascia oraria

compresa tra le 8:00 e le 14:00 potranno essere necessarie brevi

sospensioni del traffico o limitazioni temporanee, gestite

direttamente dal personale che sarà presente sul posto.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, ricorda che quando guidi,

Guida e Basta! No distrazioni, no alcol, no droga per la tua

sicurezza e quella degli altri (guidaebasta.it). Per una mobilità

