CORTE DEI CONTI, ALIFANO (M5S): DA MAGGIORANZA SCUDO ERARIALE E TOTALE DERESPONSABILIZZAZIONE PUBBLICI FUNZIONARI

ROMA, 8 aprile – “La proposta di legge sulla Corte dei Conti viola in più punti la nostra Carta Fondamentale e calpesta i diritti dei cittadini. La pioggia di pareri preventivi che cadrà sulla Corte e il meccanismo del silenzio/assenso porteranno a una conformità fittizia e di fatto a uno scudo erariale. La prova che i soldi pubblici sperperati saranno recuperati in minima parte risiede nella disposizione in base alla quale i pubblici funzionari risponderanno al massimo del 30% del danno accertato e comunque in misura non superiore a due annualità di stipendio o al doppio del corrispettivo percepito. Tutto ciò comporterà la definitiva deresponsabilizzazione dei pubblici funzionari, in violazione dell’articolo 28 della Costituzione. Infine, la ciliegina sulla torta della norma salva-politici, che saranno sempre ritenuti in buona fede in caso di atti vistati dai responsabili degli uffici tecnici, salvo il caso di dolo. Il futuro intervento della Corte costituzionale inevitabilmente censurerà tutte queste disposizioni in palese contrasto con la Costituzione”.

Lo ha detto in aula alla Camera la deputata M5S Enrica Alifano.

