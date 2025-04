Badminton: European Championships, Corsini e Piccinin volano agli ottavi

(AGENPARL) - Roma, 8 Aprile 2025

*European Championships, Corsini e Piccinin volano agli ottavi*

Debutto vincente per Martina Corsini ed Emma Piccinin, con quest’ultima

alla prima esperienza nei Campionati Europei di Horsens in Danimarca.

Il duo azzurro ha avuto la meglio delle svizzere Cloe Brand e Julie

Franconville, superandole in oltre un’ora di gioco in tre lottati parziali

(21-18; 11-21; 23-21) e che le hanno viste trionfare ai vantaggi del terzo

set.

Agli ottavi le azzurre se la dovranno vedere domani con le svedesi Moa e

Tilda Sjoo.

Domani debutteranno gli altri azzurri: Fabio Caponio e Giovanni Toti nel

singolare maschile e Gianna Stiglich nel singolare femminile

Link del Torneo con i match di domani:

https://bwfbadminton.com/results/5406/2025-european-championships/2025-04-08

Link dello streaming: http://www.badmintoneurope.tv

