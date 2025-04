(AGENPARL) - Roma, 8 Aprile 2025

(AGENPARL) – Tue 08 April 2025 ALIMENTI, BEVILACQUA (M5S): “DA STORIA MATTIA MAESTRI UN DDL SALVAGUARDARE FRAGILI”

Roma, 8 apr. – “Sono contenta di aver portato alla luce, in Senato, un tema che è sconosciuto alla maggior parte delle persone e di aver puntato un faro sui rischi per la salute dei più fragili rappresentati dal latte crudo. Un tema che io ho avuto modo di conoscere attraverso la tragica storia di Mattia Maestri, il bambino di appena quattro anni che, in seguito al consumo di un pezzo di formaggio prodotto con latte crudo contaminato da escherichia coli, ha contratto la sindrome emolitico-uremica e si trova in stato vegetativo da quasi otto anni. Ringrazio suo padre, che ha avuto la forza di raccontarci la sua storia oggi e che si sta impegnando perché questa tragedia non capiti anche ad altre persone. Un impegno fondamentale, soprattutto per noi politici, perché ci spinge a intervenire per dare gli strumenti necessari per salvaguardare la vita dei più fragili, come i bambini stessi ma anche gli immunodepressi, le donne gravide, gli anziani. È ovviamente anche necessario agire a livello normativo, sia nella prevenzione che nella sanzione, come ci insegna la storia di Mattia, nella quale i responsabili sono stati puniti semplicemente a una multa pecuniaria di scarsa entità, come previsto dall’attuale legislazione. Non si tratta di una guerra al latte crudo, che è un prodotto sicuramente eccellente: quello per cui ci battiamo è un impegno per la corretta informazione ed etichettatura, in modo tale da tutelare i più fragili. Abbiamo presentato un disegno di legge proprio con questo intento, ci auguriamo di incidere concretamente nella salvaguardia dei soggetti a rischio”. Lo dichiara Dolores Bevilacqua, senatrice del Movimento 5 Stelle, durante una conferenza stampa in Senato.

