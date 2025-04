“Maverx Innovate Health Bootcamp”: Iscrizioni chiuse, esauriti tutti i posti a disposizione

(AGENPARL) - Roma, 2 Aprile 2025

disposizione

Fondazione Maxerx e Biomedical valley annunciano una giornata di workshops,

mentoring e incontri tra startup e PMI italiane con il distretto biomedicale il 29

Aprile. Focus su Industria 4.0, AI, sostenibilità e nuove tecnologie per la salute.

Fondazione Maverx e Biomedical valley, con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura e

Innovazione del Comune di Mirandola, sono liete di constatare il grande successo di

adesioni per la seconda edizione del Maverx Innovate Healthcare Bootcamp, in

programma il 29 aprile 2025 presso il Polo Culturale “Il Pico”. Alla sua seconda edizione,

dopo il grande successo dello scorso anno, questa iniziativa si configura come un

laboratorio intensivo di idee e incontri, pensato per stimolare il dialogo e la collaborazione

tra startup, ricercatori, spin-off, PMI, e gli imprenditori e player del distretto biomedicale.

Saranno infatti presenti numerose realtà provenienti da diversi incubatori, acceleratori

accademici e anche investitori e venture builders nazionali.

Il Bootcamp offrirà ai partecipanti una giornata ricca di workshops tematici e sessioni di

mentoring, durante la quale manager, business angels, investitori e imprenditori della

Biomedical valley – e non solo – metteranno a disposizione la loro esperienza per

supportare lo sviluppo dei progetti innovativi. In particolare i settori di maggiore attenzione

saranno:

 Industria Healthcare 4.0: automazione, integrazione dei dati e trasformazione

digitale, applicati sia alla logistica e produzione che alla gestione dei pazienti.

 Soluzioni innovative in tecnologia medica e sanitaria: dalla realizzazione di

dispositivi medici e soluzioni digitali, all’IoT per la salute, fino alle tecnologie

wearable, di monitoraggio remoto e alle applicazioni di AI e machine learning per

analisi predittive.

 Sostenibilità in sanità: ottimizzazione delle risorse, riduzione dell’impatto

ambientale e promozione di modelli di economia circolare.

La giornata prevede workshops specifici sulla commercializzazione, la gestione

dell’innovazione e l’implementazione dell’intelligenza artificiale nei progetti healthcare. Nel

pomeriggio, a seguire, saranno organizzate sessioni di mentoring individuali e di gruppo

che guideranno i partecipanti nella definizione di strategie di business, nello sviluppo del

prodotto e nelle attività di fundraising. Un ulteriore valore aggiunto è rappresentato dalla

possibilità di continuare il percorso di mentoring online fino al 1 giugno 2025, assicurando

così un supporto continuativo.

Il percorso delle startup selezionate terminerà poi alla main conference di giugno della

Biomedical valley: tre startup infatti verranno selezionate per partecipare come speaker il

20 giugno 2025 potendo presentare il loro “elevator pitch” durante la conferenza dal titolo

“Healthy Communities” di quest’anno, di fronte alla platea più ampia e attenta del settore,

e ottenendo visibilità mediatica che contribuirà a rafforzare il loro percorso di crescita.

“Nel panorama economico e imprenditoriale contemporaneo, le startup innovative

rappresentano un motore cruciale di innovazione e crescita economica. Ma anche le

imprese puntano sempre più a sviluppare nuovi prodotti o servizi che introducono soluzioni

innovative nel mercato, spesso avvalendosi delle tecnologie più avanzate – commenta il

Vice Sindaco Marina Marchi – Mirandola e tutto il territorio costituiscono un fulcro per il

settore biomedicale, e non solo, e un riferimento mondiale per l’avanguardia delle politiche

industriali; il Biomedical Valley è diventato ormai un’occasione di confronto, crescita e

conoscenza dello sviluppo umano e tecnologico del nostro panorama aziendale e

imprenditoriale, offrendo uno spazio importante anche ai giovani e alle start up”.

“Siamo entusiasti di dare il via alla seconda edizione di questo progetto, ispirati dal

successo della prima edizione dello scorso anno e dal feedback molto positivo ricevuto

dalle numerose startup che vi hanno partecipato.” Cosi Francesca Veronesi. “La

Fondazione Maverx ha l’obiettivo di supportare gli imprenditori del futuro, offrendo una

piattaforma a giovani innovatori che desiderano entrare nel mondo dell’healthcare con

soluzioni in grado di ottimizzare i diversi ambiti del settore, dall’esperienza del paziente

alla produzione di dispositivi. Il bootcamp rappresenta un’opportunità unica per entrare in

contatto con le realtà aziendali della Biomedical valley, che insieme al Tecnopolo, si sono