Roma, 29 Marzo 2025

Sat 29 March 2025

La raccolta fondi sostenuta dall’Associazione Angela Serra

Restyling del Centro Oncologico:

cominciati i lavori nel giardino e sulle facciate esterne

I lavori termineranno a maggio.

A seguire cominceranno gli interventi sull’atrio interno

Modena, 29 marzo 2025 – Nei giorni scorsi sono iniziati i lavori di ristrutturazione del giardino e delle facciate esterne del Padiglione Pier Camillo Beccaria – Centro Oncologico Modenese ad un quarto di secolo dalla sua inaugurazione. La prima fase del cantiere terminerà nel prossimo maggio ed è propedeutica alla seconda che vedrà un importante intervento di ammodernamento dell’atrio. Durante il cantiere nel giardino l’accesso subirà alcune modifiche per le quali è necessario seguire la segnaletica orizzontale.

Il progetto è finanziato dall’Associazione Angela Serra per la Ricerca sul Cancro, che ha accolto l’invito delle Istituzione locali, Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena, Comune di Modena ed Università di Modena e Reggio Emilia per rendere il Centro Oncologico Modenese più confortevole e accogliente. L’obiettivo è migliorare l’accoglienza e la funzionalità della struttura, creando spazi più confortevoli per pazienti e operatori sanitari. Il progetto prevede un significativo potenziamento delle infrastrutture per supportare le nuove terapie geniche, la diagnosi avanzata tramite biopsia liquida e l’implementazione di modelli assistenziali innovativi.

Sono già arrivate numerosissime adesioni al progetto da parte della cittadinanza alle quali si aggiungono sostanziose donazioni da parte del mondo associativo, finanziario e imprenditoriale: Fondazione di Modena, Ascom Confcommercio, Lapam, Usco spa, Olitalia srl, Herberia spa. Anche Conad Nordest, Legacoop, Cna e Confindustria hanno comunicato di voler sostenere il progetto. Ad oggi sono stati raccolti i primi 180mila euro destinati all’area verde esterna, i cui lavori saranno ultimati entro il prossimo mese di maggio. Lo sforzo sarà poi ora focalizzato per la sistemazione dell’atrio interno per rendere accoglienza e cura adeguate dopo 25 anni di storia del COM.

Si tratta di una sfida importante per la quale è fondamentale il sostegno di tutti anche nei prossimi mesi. Per saperne di più consulta: https://www.aou.mo.it/Restyling-COM oppure https://www.angelaserra.com/restyling-c-o-m/